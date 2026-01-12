台北101爆歧視！越南移工看鞋被嗆「那很貴」當空氣 賈永婕「海巡」發聲了

【緯來新聞網】台北101是國際指標性大樓，不料卻傳出疑似歧視事件。購物中心內的運動品牌「鬼塚虎」（Onitsuka Tiger）被爆料，店員無視越南移工的詢問，還回嗆「那很貴」，引發軒然大波。對此，台北101董事長賈永婕也親自回應，強調「服務態度非常重要」，而Onitsuka Tiger也正式發表聲明，宣布啟動內部調查，涉事員工現已停職等待後續處理。

台北101的鬼塚虎專櫃爆出店員歧視移工，董事長賈永婕出面了。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

根據網友在Threads的爆料內容，女性越南移工本月7日前往101鬼塚虎專櫃，很有禮貌詢問想看鞋子，豈料女店員非常不客氣表示「那很貴」，接著就一直無視；該名移工又問了37號尺寸，店員直接冷回「我們沒有37號」，態度讓人傻眼。



貼文掀起討論，至今已有超過79萬人瀏覽，並有800多人留言，有網友標註台北101董事長賈永婕的帳號，本人隨即出面表示「收到我來了」，並針對事件回應：「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」。

賈永婕表示會去了解事件始末。（圖／翻攝自Threads）

賈永婕的回應引發其他網友熱議，「董事長海巡也太扯」、「必須查清楚，畢竟101是台灣門面之一」、「謝謝董事長守護台灣門面」、「希望可以給一個後續處理，而不是場面話說說就好」。



此事曝光後，101鬼塚虎專櫃的Google評論也遭到網友洗版留言，「方便知道是哪位嗎？來瞧瞧到底有多貴」、「想知道多貴」、「好貴喔！！整間關起來吧」、「那很貴，朝聖」。



對此，Onitsuka Tiger鬼塚虎發表聲明，對於近期事件引發社會大眾關注與不安，謹此致上最誠摯的歉意。本品牌始終秉持專業服務精神，並堅守對所有顧客一視同仁、尊重對待的核心價值，任何有違此原則之行為，皆非本品牌所樂見。針對本次事件，敝司已即刻啟動內部調查程序，並已先行將涉事員工停職，配合相關調查作業。



倘若經查證相關行為屬實，將依公司規範與相關法令，採取最嚴正之處分措施，包含解僱在內，絕不寬貸。同時，品牌亦將全面檢視並強化內部管理機制，進一步加強員工教育訓練與服務規範宣導，以防止類似情事再次發生，確保消費者權益與品牌信譽。Onitsuka Tiger鬼塚虎衷心感謝消費者長期以來對品牌的支持與指教，未來亦將持續精進服務品質，以實際行動回應大眾的期待與信任。

