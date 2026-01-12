台北101爆疑歧視越南移工！店員酸「很貴」還無視 賈永婕發聲了

生活中心／游舒婷報導

台北101是台灣重要的地標，也是國外旅客來台必去的景點之一，不過現在卻爆出疑似歧視的事件。一名網友表示，認識的越南移工妹妹到專櫃買鞋子時，店員留下一句「那很貴」就無視對方，貼文一出引起熱議，台北101董事長賈永婕更是親自海巡回覆，表示會去了解。

台北101是台灣重要地標，可說是代表國家的門面。（圖／資料照）

有網友在Threads上說明事情原委，表示認識的越南移工妹妹到101的時尚品牌「鬼塚虎」（Onitsuka Tiger）櫃上禮貌詢問想要看鞋子，結果被女店員用不禮貌的語氣回應「那很貴」後就被無視，主動提出想要看某個尺寸的鞋子，也被直接回應沒有那個尺寸。聽到這件事的網友相當訝異，直言到了2026年還聽到這種歧視事件，且101還是外國遊客必訪的地方，卻發生這種事件，讓她直言覺得「相當丟臉」。

貼文曝光後，吸引網友們留言討論，不少人提到去101購物的經驗，只要穿的「休閒一點」，就很容易被無視，「曾被101某櫃女店員用勢利眼的眼神『打量全身行頭』過的本地人路過～從此不再逛101專櫃」、「請越南妹妹不要難過，這些專櫃對看起來不光鮮亮麗的台灣人也是這副樣子」、「和妹妹說不要介意，他們對台灣人也一樣，我去都穿得很隨便，看喜歡有實用就買，誰服務好就給他買，就這樣」。而台北101的董座賈永婕也海巡到這篇文章，賈永婕回應該名網友，表示自己會去了解一下，她表示「不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要！」

