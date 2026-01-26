台北101生死直播「台灣被看見」 杜聖聰：荷包被Netflix收走
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）成功挑戰徒手攀登台北101，成為全台昨日最大新聞，也讓台灣受到世界關注，不過銘傳大學廣電系教授杜聖聰卻直言，這場台北101生死直播，雖然讓台灣被看見，但荷包卻被Netflix收走。
杜聖聰認為，霍諾德昨天這場生死直播，讓台北街頭湧入人群，而媒體的焦點都集中在「零防護」、「掉下去就會死」、「世界見證台灣」之類的敘事，讓大家很容易只看到個人勇氣與行銷創意，不過從傳播政治經濟學的角度來看，問題就會變成：「這場秀真正放大的，是哪一家平台的權力？哪一個資本的流量？以及這是一條什麼樣的全球資金流？」
杜聖聰認為，Netflix一年進帳超過新台幣1.4兆元，靠的是3億多戶訂閱者每個月的固定扣款、廣告、授權及周邊的多種現金流，透過「內容投資」加「品牌行銷」去做一場高風險的直播，測試「極限運動＋城市地標＋全球串流」這種新型態節目的變現能力。
杜聖聰說：「政治經濟學告訴我們，媒體內容從來不是孤立的文本，而是資本在市場與制度結構中追求利潤的結果。這場攀登，既是運動員的壯舉，也是平台在內容產品線裡的一次高調押注。」
杜聖聰推估，Netflix一年裡從台灣收到的訂閱金，很可能落在140至160億新台幣，這是根據供勘產值與市占率換算的推估，雖然並非官方財報，但足以說明它在台灣的吸金力道，不過這也讓他好奇：「在台灣本地新聞台辛苦搶廣告、戲劇製作公司為一季預算斤斤計較的同時，我們為什麼每年都會默默把上百億訂閱費，固定穩定匯給一個總部遠在海外的串流平台？」
杜聖聰認為，從全球文化資本主義的角度看，這場直播是一堂教科書級的「符號收編」實作課，霍諾德在Netflix官方訪談裡，把台北101描述成「令人驚嘆且獨特、還適合攀登的摩天大樓」，竹節式結構被重新命名成一條條可以設計路線的攀岩牆，「在這個敘事裡，台北101被拉入一個以Netflix為中心的全球娛樂宇宙：它不再只是台灣的金融地標，而是『Netflix 極限挑戰系列』裡的一個舞台，成為平台品牌的一部分資產。」
杜聖聰認為，「台灣被看見」本身當然是好事，但誰有權決定台灣被如何看見？誰擁有畫面、品牌與版權？誰可以把這段直播重剪成下一個宣傳短片，拿去賣下一波訂閱或廣告？在這裡，符號的主導權與內容的變現權，基本上都握在跨國平台而不是台灣本地手上，「全球文化資本主義的邏輯，是把世界各地最具辨識度的景觀與故事，吸進平台的內容庫，轉換成訂戶成長與股價的想像。台北 101 在這個過程裡既是主角，也是被打包販售的『在地風景』。」
杜聖聰表示，如果把這次直播當作一個政治經濟學的個案，可以大致算出三筆帳。
第一筆是權力帳：
誰能決定節目的形式、規則與播出權？答案是握有資本、技術與全球發射管道的 Netflix，它可以選擇在什麼時間、用什麼角度、搭配哪些訪談與旁白來講述「台北 101」與「台灣」。
第二筆是資金帳：
全球 4500 億台幣等級營收的平台，用一場成本可控的直播，換來的是全球新聞免費帶風向、社群自發擴散，外加原有與新訂戶的續約與加入；相較之下，台灣本地 OTT 全年營收合計才400多億，本土影視產業在這個食物鏈中處在明顯弱勢位置。
第三筆是流量帳：
媒體報導、社群轉貼與路過民眾的手機畫面，多半指向 Netflix 的品牌與節目標題；就算你是在 YouTube 看「整理影片」、在新聞台看「轉播畫面」，也仍然是在幫這個平台免費預告與補完敘事。
雖然佩服霍諾德能夠爬上高峰，但杜聖聰認為，在佩服的同時，不妨學會也看見在他的背後，有一個平台是如何藉由資本、技術與敘事權，把台北101、台灣與我們每年上百億的訂閱費，一起打包進自己的資產負債表裡。
