台北101發跨年煙火預告 賈永婕曝小S錄旁白彩蛋：兩人一起哭了



台北101在3日公布最新形象影片《Together, As Always因為有你》，主題為101與台灣人民共同走過的記憶，101董事長賈永婕請來藝人小S徐熙娣擔任旁白，並首度曝光煙火秀的模擬畫面。這次跨年煙火秀將邁入第21周年，和去年一樣將長達6分鐘，今年特別選用義大利低煙煙火，避免煙霧瀰漫，點亮台北市的夜空。

2025-2026台北101「SPARK 101」雙跨年系列活動記者會，101董座賈永婕介紹這次跨年煙火。翻攝自YouTube台北101官方頻道 TAIPEI 101 Official YouTube Channel

台北101在3日舉辦2025-2026台北101「SPARK 101」雙跨年系列活動記者會，最新形象影片《Together, As Always因為有你》象徵著台北101一路以來與台灣人民共同走過的時光記憶，畫面串起每一年跨年夜的感動瞬間，包括萬人在101周邊倒數歡呼，或是親友在家看轉播露出笑容，每一幕都是屬於這座城市的情感印記。

賈永婕在記者會上表示，好友小S為最新形象影片獻聲擔任旁白，賈永婕透露，小S家今年雖然有傷心的事，但小S第一時間就就義無反顧地答應，而當賈永婕在錄音室外，看到小S在錄音室內幾度失控大哭，最後仍握拳努力說出字字句句，兩人都哭了。影片最末，小S也幽默說，「賈董，我要看到煙火不要看到煙，如果今年的煙火不好看，立院備詢時你小心一點。」

《Together, As Always 因為有你》2025台北101品牌影片。翻攝自YouTube台北101官方頻道 TAIPEI 101 Official YouTube Channel

賈永婕說，台北101的跨年煙火，對台灣人來說一直有著非常重要的意義，有時候會覺得這一年特別辛苦，也可能在某些時刻感到沮喪、留下傷痛，而101煙火的存在意義就是在跨年的那一刻，給大家勇氣和信心，迎向2026年。她也祈求跨年當晚老天爺賞臉給個好天氣，今年盡量低煙煙火，希望不要看到煙，讓全世界看到台灣最美麗的跨年盛會。

《Together, As Always 因為有你》2025台北101品牌影片。翻攝自YouTube台北101官方頻道 TAIPEI 101 Official YouTube Channel

另外，今年也是台北101首次與「臺北流行音樂中心」攜手舉辦「跨年煙火音樂徵選計畫」，邀請三金製作人盧律銘擔任音樂計畫總製作人，全程參與創作選曲、培訓、錄音、後製等，扶植30歲以下新生代音樂創作者，讓年輕世代的原創音樂有機會登上國際舞台。

台北101今年以「SPARK 101」為主題舉辦雙跨年系列活動，從耶誕節、元旦、農曆新年一路歡慶到元宵節，透過煙火、音樂、燈飾、光影、藝術與愛心，點亮整個城市的節慶氛圍。今年首度將跨年檔期延長，從12月26日開始，透過光雕秀每天都有不同的迪士尼明星陪著全民一起倒數，藉此延長跨年的歡樂氣氛，其四大主題分別為SPARK the MOMENT、SPARK the NIGHT、SPARK the LOVE與SPARK the ART。

