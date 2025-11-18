台北101聖誕點燈「5萬元可告白240秒」！ 今年揪李多慧甜美應援

生活中心／賴俊佑報導

台北101去年首次推出聖誕點燈大獲好評，今年聖誕節再次回歸，並邀請人氣啦啦隊女神李多慧拍攝宣傳活動影片，無論是甜蜜告白、浪漫求婚、親友祝福或是粉絲應援，都能透過點燈大聲說愛，每組點燈費用5萬元，一晚露出12次、總共240秒，台北101將捐出收入2成支持公益。

台北101去年聖誕節首度推出「聖誕傳情 點燈告白」，並於今年情人節延續熱潮後，台北101已成為全民表達愛與祝福的舞台，今年聖誕節再度開放民眾告白，「聖誕傳情 點燈告白」活動將於12月24日與25日兩晚限定登場，即日起至11月30日開放申請，申請經審核並抽中符合資格，其告白內容將於台北101 的59與60樓外牆LED螢幕上展示，每組文字輪播12次、總時長240秒，並附贈專屬點燈紀念照，留下屬於聖誕節的獨一無二回憶。

北車微風打造全台最高室內聖誕樹。(圖／微風提供）

台北統一時代百貨「愛·Sharing」即日起盛大展開。(圖／統一時代百貨提供）

除了聖誕點燈，台北信義區百貨聖誕樹陸續點燈，台北統一時代百貨「愛·Sharing」即日起盛大展開，包含13米高的聖誕主樹Purple Wish與13大聖誕裝置專區，皆以義大利著名的浪漫之都「威尼斯」為發想齊力打造，隨手就能拍出聖誕時尚大片，另外新光三越聖誕樹目前已搭建完畢，將於11月20日舉辦點燈儀式。

微風在台北車站一樓大廳打造全台最高室內聖誕樹，總燈數多達60,000多顆，以紐約洛克斐勒中心為靈感，用旋轉木馬造型打造的夢幻主題裝置，聖誕樹下環繞著四大超人氣吉祥物──微風熊 KAZEMON、阿舍食品阿飽、台鐵鐵魯、聯邦小白，象徵企業攜手傳遞愛與希望，成為最吸睛的聖誕地標。

