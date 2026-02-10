台北101股權標售結果出爐 宏泰人壽拿下15%

台北101。路透社



台北101股權公開標售結果出爐，中央存款保險公司今（2/10）日公告，受中聯信託公司委託，辦理其所持有之台北金融大樓公司普通股公開標售案，由呈達投資股份有限公司與宏泰人壽保險股份有限公司共同得標，每股得標價格為新台幣38.72元，合計得標股數為2億2220萬5095股，約占台北101股權的15%，總得標金額約為新台幣85.98億元。

中央存保指出，本次股權標售係委託資誠普華國際財務顧問股份有限公司辦理，標售結果共收到6個有效標單，並於今日中午12時完成決標程序。得標價格38.72元，略高於先前公告的每股38.7元底價。

本案所標售股權原由中聯信託公司持有，屬於台北101相對罕見的大規模股權公開標售案。中央存保係以接管人身分，依相關程序辦理標售作業，並於今年1月6日正式公告徵求投標。

依照規定，中央存保將於明（2/11）日通知本案具備優先承購權的相關權利人，須於3月5日下午5時前回覆是否依得標價格行使優先承購權。若優先承購權人確認不行使該權利，或於主張行使後未能在中央存保指定期限內完成股份買賣合約簽署，並預付第一期買賣價金，則將由本次得標的呈達投資及宏泰人壽，依其得標金額與股數完成股權承購。

