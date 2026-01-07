台北101股權的15.1%標售 底價為每股38.7元

▲資誠普華國際財務顧問公司接受委託，舉辦台北101普通股股權公開標售，已於2026年1月6日公告徵求有興趣的投資人。（圖／記NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 資誠普華國際財務顧問公司接受委託，舉辦台北101普通股股權公開標售，已於2026年1月6日公告徵求有興趣的投資人。

資誠普華表示，此次標售的普通股合計約占台北101股權的15.1%，持有人為中聯信託公司，由中央存款保險公司以接管人身分辦理標售，公告底價為每股38.7元，2026年1月6日至1月16日為領標期。

資誠普華表示，此案為台北101股權罕見的公開標售，預計將分為A、B兩標進行標售，A標為統包，投資者須一次購買所有股權15.1%；B標為分包，投資者可選擇購買部份股權，最小投資門檻為1%。依公告底價每股38.7元計算，A標底價約86億元、B標最小投資門檻底價約5.7億元。

資誠普華說明，台北101大樓為台灣的國家門面，本體為信義區首屈一指的國際辦公大樓、裙樓是北台灣業績第一的精品百貨、其獨特的觀景台更是國內外旅客到台北必訪的知名景點，每年吸引大量的觀光人潮，是全台灣最知名的國際地標。

資誠普華表示，台北101近年在優秀管理團隊的帶領下，業務表現逐年成長、財務狀況高度透明。投資者透過本次標售成為101大樓的股東，將可獲取長期穩健的股利投報並參與未來增長，實為機構法人與高資產投資人之理想投資標的。

