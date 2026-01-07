台北101股權罕見釋出15.1% 投資者搶標可期

台北101普通股15.1%將公開標售，引發市場關注。（本刊資料照）

資誠普華國際財務顧問公司昨（6）日公告，受託舉辦台北101股權公開標售，本次標售普通股合計約占台北101股權15.1%，標售底價為每股38.7元，資格標繳交截止日為1月23日，由於台北101股權罕見釋出，引發市場關注，台北101今（7）日也表示「樂觀其成」。

本次標售的101股權持有人為中聯信託公司，先前因財務問題，由中央存款保險公司接管，本次亦由中央存款保險公司以接管人身分辦理標售。本次標售之普通股股份共計222,205,095股，預計將分為A、B兩標進行標售。

廣告 廣告

A標為統包，投資者須一次購買所有股權(即15.1%)；B標為分包，投資者可選擇購買部份股權(惟最小投資門檻為1%)。依公告底價每股新台幣38.7元計算，A標底價約新台幣86億元、B標最小投資門檻底價約新台幣5.7億元。資格標繳交截止日為1月23日，價格標開標日為2月10日。

台北101大樓為台灣的國家門面，為信義區首屈一指的國際辦公大樓、裙樓是北台灣業績第一的精品百貨、其獨特的觀景台更是國內外旅客到台北必訪的知名景點，每年吸引大量的觀光人潮，是全台灣最知名的國際地標。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，101大樓商場營運狀況良好， 一直以來都是全台百貨公司營運資優生，2025年營業額衝破240億元，更榮登「店王」寶座。近期台北101更計畫於台中拓點，將進駐國泰人壽位於台中七期門戶開發案，預計2029至2030年完工開幕，零售版圖向台灣中部擴張。

丁玟甄指出，101大樓商辦的出租率也高達95%，每坪租金4300~5000元，這些年儘管陸續興建新商辦大樓，但101大樓仍具有高度指標性，租金支撐力十足。本次101大樓股權罕見釋出，且101大樓不論在商場或商辦都擁有極高的獲利表現，是很好的投資標的，預期各方人馬都可能看好其獲利能力進而搶標。

101股權罕見釋出，2018年頂新集團因爆發食安風波，出售持有的台北101大樓股權(佔37.17%)，由日本伊藤忠商事以每股32.9元買下，而後2025年出售約半數持股，6大官股行庫（合庫銀行、第一銀行、華南金、兆豐銀、彰銀、臺企銀）以每股38.7元承接，每股38.7元亦為本次的每股標售底價。

更多鏡週刊報導

外交困境由科技來補！ 經濟部砸14億讓廠商到歐洲找夥伴

川普突襲中南美洲！這家壽險哥倫比亞曝險最高 前三大金控曝險共534億元

飯店、咖啡廳都在漲價 為何統一超商凍漲？羅智先給了兩個理由