台北101股權15.1%公開標售 底價每股38.7元

（中央社記者呂晏慈台北7日電）資誠普華國際財務顧問公司今天宣布受託舉辦台北金融大樓公司（台北101）普通股股權公開標售，預計將分為A、B兩標進行，依公告底價每股38.7元計算，A標底價約新台幣86億元，B標為分包，最小投資門檻底價約5.7億元。

資誠今天透過新聞稿說明，接受委託舉辦台北101普通股股權的公開標售，已於2026年1月6日公告徵求有興趣的投資人。此次標售的普通股合計約占台北101股權15.1%，持有人為中聯信託公司，並由中央存款保險公司以接管人身分辦理本次標售。

資誠表示，本案為台北101股權罕見的公開標售，預計將分為A、B兩標進行標售：A標為統包，投資者須一次購買所有股權，即15.1%；B標為分包，投資者可選擇購買部分股權，但最小投資門檻為1%；依公告底價每股38.7元計算，A標底價約86億元，B標最小投資門檻底價約5.7億元。

根據中央存款保險公司公告，本標售案兩階段投標，第1階段為「資格標」，第2階段為「價格標」，投資人須經資誠普華國際財務顧問有限公司審查及中聯信託、中央存保複核通過資格標後，始得參與價格標。

依據公告，價格標採組合標，同時開放A標與B標，且允許單一投資人同時投標A標與B標，或就B標以不同單價或股數為複數投標，開標後將比較A標與B標的比較單價，得出決標價與決標人。

資誠表示，台北101大樓為台灣的國家門面，本體為信義區首屈一指的國際辦公大樓，裙樓是北台灣業績第一的精品百貨，其獨特的觀景台更是國內外旅客到台北必訪的知名景點，每年吸引大量的觀光人潮，是全台灣最知名的國際地標。

資誠表示，台北101近年在優秀管理團隊帶領下，業務表現逐年成長，財務狀況高度透明，投資者透過此次標售成為101大樓的股東，將可獲取長期穩健的股利投報並參與未來增長，實為機構法人與高資產投資人的理想投資標的。（編輯：張均懋）1150107