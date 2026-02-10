台北101股權15.1%標售案 宏泰集團86億元得標

（中央社記者蘇思云台北10日電）中央存保公司今天辦理中聯信託投資公司持有的台北金融大樓公司股權公開標售結果，最後由宏泰集團旗下的呈達投資與宏泰人壽得標，得標金額每股新台幣38.72元，得標股數合計2億2220萬5095股，換算金額約86億元。

根據公告內容，此次標售的普通股合計約占台北101股權15.1%，持有人為中聯信託公司，並由中央存款保險公司以接管人身分辦理本次標售。

中央存款保險公司今天發布公告，委託資誠普華國際財務顧問公司公開標售中聯信託公司持有的台北金融大樓公司股權，今天中午12時決標，標售結果共收6個標單，最後由呈達投資及宏泰人壽，以每股38.72元得標，得標股數合計2億2220萬5095股。

不過，中央存保公告指出，將在2月11日通知本案優先承購權人在3月5日下午5時前，回覆是否依得標金額行使優先承購權。如優先承購權人確定不行使權利，或在主張行使優先承購權後未能在指定期間內簽訂股份買賣合約並預付買賣價金第一期款時，則由得標人依其得標金額與股數購買。（編輯：潘羿菁）1150210