台北101董事長賈永婕電影包場 看《傳奇女伶 高菊花》體會無力感

導演盧元奇（左起）、監製熊儒賢、台北101董事長賈永婕、監製沈可尚出席《傳奇女伶 高菊花》包場放映。（野火樂集提供）

台北101董事長賈永婕10日晚包場觀賞紀錄片《傳奇女伶 高菊花》，與親友及各界來賓共同走進戲院。放映結束後許多觀眾仍沉浸在影片情緒之中，而賈永婕也深受震撼，對高菊花跌宕起伏的人生故事感觸良多，她表示：「同樣身為一個女性我覺得非常的難過，因為這一切不公不義的事都不應該加諸在她身上，感受到一個對時代的無力感。」

近年積極投入公益與社會議題的賈永婕，這次選擇以包場方式支持《傳奇女伶 高菊花》，不僅因為影片記錄了一段重要的台灣歷史，更因為她在片中看見一位女性面對命運重擊時展現出的驚人生命力。從女兒、母親到時代歌后，她的一生，好多名字，但每一個名字都背後，都是一段台灣記憶與女性傷痕，但她的勇敢也讓觀眾潸然淚下。

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高菊花是鄒族菁英高一生的長女，1954年，高一生遭槍決後，年僅20歲的她獨自扛起家計，從嘉義山區來到城市，以藝名「派娜娜」走入歌廳舞台，成為風靡一時的拉丁歌后。然而在耀眼燈光背後，她卻長年承受政治監控、家庭重擔與時代創傷，始終無法真正為自己而活。

片中最令人動容的一句話，是高菊花面對鏡頭時平靜說出的：「我那個時候拚命地活過來，我不要死。」這句話不只是她個人的生命告白，也深深觸動許多觀眾的內心。許多人在觀影後表示，自己看到的不只是歷史，更是一位母親、一位女兒、一位女性如何在命運重壓下努力活下來的故事。

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