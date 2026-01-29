台北101董事長賈永婕︰攀爬101這件事結束 不可能再開放

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德(Alex Honnold)挑戰徒手攀登台北101大樓成功，外界關注未來是否會再開放其它好手攀爬台北101？台北101董事長賈永婕直言，「不可能，攀爬這件事結束」。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德(Alex Honnold)挑戰徒手攀登台北101大樓成功，外界關注未來是否會再開放其他好手攀爬台北101？台北101董事長賈永婕直言，「不可能，攀爬這件事結束」。

賈永婕表示，ALEX原本就是非常偉大的極限攀爬者，這次ALEX成功攀爬台北101也不是一個人徒手而已，還有30~40個「阿湯哥」在台北101大樓裡面，包括繩索要吊掛攝影機等。

她透露，台北101確實收到千奇百怪的企劃案，要件是合不合理？直言開放台北101攀爬成本太高，未來不可能再開放，被追問如果是國際巨星阿湯哥(湯姆克魯斯)要來拍電影呢？她說，「阿湯哥要拍電影可以」。

有網友用AI設計了迷你版台北101，建議可以在台北101大樓建置迷你版101供民眾攀爬，賈永婕說，網友用AI製成的迷你版101很可愛，但她看到上面有很多小孩在攀爬，亞洲媽媽魂立刻上身，覺得很危險，不會考慮網友這提案。

