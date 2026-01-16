台北101董座年薪解密！賈永婕：比我當藝人時差很多

賈永婕從藝人跨足商場，依舊熱血沸騰，勇於突破原先的制度。(圖/fb@賈永婕的跑跳人生)

女星賈永婕上任台北101董事長已1年多，她打破各種框架，最近更親自攀登101大樓頂端的圓球，話題滿滿。針對外界好奇已久的年薪，她沒透露實際的數字，僅坦承比當藝人還要少。

賈永婕在上任首場記者會中，被問到101董座待遇多少，露出尷尬的笑容說：「年薪待遇比照公股的法人代表，完全是依法比照規定，跟總經理差不多」，低調稱僅足以負擔兒子留學的學費。

根據《壹蘋新聞網》報導，101總經理年薪約500多萬元，比賈永婕當藝人時最高年收的1000萬還少一半。賈永婕16日上午轉發新聞連結，說很開心在50歲接下101董座一職，因為假設是40歲上任，「可能第二天就手刀落跑」。賈永婕笑說50歲就是老娘，「老娘比你瘋」；但她期許70歲的自己，可以走優雅、慈祥路線。

廣告 廣告

賈永婕近期為了宣傳Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》，成為首位登頂台北101的董事長，婆婆看到她的創舉，驚嚇不已，「我拜託你，只要爬一次就好，千萬、千萬不要再上去了⋯⋯」，賈永婕打趣地回，正常人本來就不會想爬第二次，且影片中也能看出她沒打算二度攀登。

回憶上任至今，被外界冠上「花瓶」、「膚淺的藝人」、「小網紅董事長」等負面封號，賈永婕十分困惑，好奇難道董事長就不能跟漂亮、流量有連結嗎？也不能用不同的方式做事？她認為，公開批判並不是評論，只是沒水準又無理的行為，希望那些人好好檢討、反省，還不忘戳刀：「酸民一號周玉蔻。」

更多中時新聞網報導

NFL》四九人末節反撲 鷹隊宣告無緣衛冕

足球》姆巴佩沒風度管不動 皇馬教頭心冷下台

林心如滷豬腳慶生 霍建華喊讚