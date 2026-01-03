台北101蓋好前跨年在幹嘛？ 網回憶當年：路邊放鞭炮而已

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

每逢跨年夜，台北101煙火已成為不少民眾必去的活動之一。近日有網友在PTT發文以「101蓋好前的跨年都在幹嘛?」為題好奇詢問，指出台北101於2004年完工啟用、跨年煙火也自當年開始成為年度重頭戲，但在台北101尚未落成前，跨年又是如何度過的？引起網友熱烈討論。

每逢跨年夜，台北101煙火已成為不少民眾必去的活動之一。（圖／台北101 FB）

貼文一出，不少網友回憶起當年表示，「一樣有跨年演唱會，記得某年有張學友」、「中正紀念堂跟市政府那邊也有跨年晚會」、「我以前小時候有參加過，都一線歌手」、「2000年就參加過市政府跨年，那時101還沒好」、「以前新聞11點必放，澳洲雪梨歌劇院煙火」。

廣告 廣告

也有網友表示：「以前沒在跨年的，路邊放鞭炮而已」、「更早之前連跨年這詞都沒有」、「以前哪來跨年演唱會，就101蓋好才有的」、「在家看綜藝節目吧」、「以前跨年沒這麼盛行，20年前開始瘋跨年」、「跨年是2000年千禧年以後才開始流行的」、「以前跨年就看攝影棚節目」。

更多FTNN新聞網報導

提前卡位迎跨年！台北101公布3大觀賞點300秒煙火與光雕秀登場

「誰打得贏阿妹？」台東跨年直播湧入28萬人…觀眾急喊：求開斗內 網點張惠妹1能力無懈可擊

新年快樂！台北101再創360秒煙火秀 致敬「隱形英雄」點亮2026

