台北101衝上國際熱搜！史努比狗狗讓中華民國國旗衝上4745萬人眼前

記者林宜君／台北報導

殿堂級饒舌天王史努比狗狗（Snoop Dogg）在擁有超過4700萬人追蹤的臉書帳號，上傳一支以自己「攀爬台北101」為主角的短片。（圖／翻攝自史努比狗狗FB）

一場徒手攀登，意外掀起全球社群海嘯。美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德挑戰台北101，不只寫下人類紀錄，也讓世界級巨星接力轉發，台灣國旗更在國際社群被看見。美國「極限攀岩王者」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）於25日完成史無前例的挑戰，在未使用任何繩索、安全吊帶或降落傘的情況下，徒手攀上台北101塔尖，並成功觸摸最高處避雷針，全程耗時91分30秒，震撼全球戶外運動圈，也被視為人類極限運動的重要里程碑。

廣告 廣告

這場挑戰不只吸引專業圈關注，更在國際娛樂圈掀起話題。殿堂級饒舌天王史努比狗狗（Snoop Dogg）在擁有超過4700萬人追蹤的臉書帳號，上傳一支以自己「攀爬台北101」為主角的短片，畫面中清楚出現台北101地標，還有兩幕飄揚的青天白日滿地紅、中華民國國旗，引發大量轉發與討論。

史努比狗狗上傳一支以自己「攀爬台北101」為主角的短片。（圖／翻攝自史努比狗狗FB）

史努比狗狗在貼文中寫下：「『有些人會說這是AI，但我真的很享受現在可以「什麼都做得到」的感覺！（Some will say it’s AI. I’m having so much fun being able to do ANYTHING!）』」該影片上線6小時內，已累積超過93萬次觀看、1.7萬人按讚，讓台北101與台灣意外登上國際社群焦點。

該影片上線6小時內，已累積超過93萬次觀看、1.7萬人按讚，讓台北101與台灣意外登上國際社群焦點。（圖／翻攝自史努比狗狗FB）

台北101董事長賈永婕事後也分享，為了讓世界看見台灣，她特別調整大樓外的5根旗桿，除保留原有的一面國旗，其餘企業旗幟全數撤下，改升中華民國國旗，使霍諾德前半段攀登過程中，國旗多次出現在全球直播畫面。賈永婕也自豪發文表示：「『耶！賈董的心機，有發現嗎？以下開放國旗飄揚的經典照片，讓我看看有多美！』」

除了史努比狗狗，國際影星同樣加入話題行列。奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）24日於社群平台點名台北101，甚至向霍諾德下戰帖，邀他挑戰「徒手爬椅子」，貼文吸引超過16萬人按讚。此外，美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）的多位姊妹，包括凱莉珍娜（Kylie Jenner）等人，也在IG關注並分享霍諾德攀登101的畫面。

更多三立新聞網報導

白敬亭宋軼戀情全面降溫！多項跡象亮紅燈 狗仔認證已分手

霍諾德攀登差點腰斬！5個氣象預報全唱衰 101最後照樣被攻頂

女模柯柯抗癌多年病逝 告別式不哭不悲傷成最後請求

霍諾德徒手91分鐘登頂101！Discovery小編歪樓：樹懶爬4小時大家還看嗎

