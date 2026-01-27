台北101被改名「台灣101」？徐巧芯嗆許淑華：年底記得選台灣市議員

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日上午成功徒手攀爬台北101，不過副總統蕭美琴和行政院長卓榮泰，社群發文卻改稱「台灣101」，引發爭議。台北市長蔣萬安今（27）日回應「卓榮泰說台灣101？那我是台灣市的市長嗎？」結果卻遭民進黨台北市議員許淑華批評，「首都市長卻只忙著政治口水，到底格局在哪裡？」國民黨立委徐巧芯則反酸，今年這個議員選舉的時候要參加「台灣市議員」選舉，不要不小心選到「台北市議員」了喔！

蔣萬安今天上午主持市政會議前，針對台北市政府如何協助台北101這次的攀登等相關事宜，作出回應與說明。他特別稱讚賈永婕確實很用心，也很積極，接著還原當天通話內容。

對於卓榮泰稱「台灣101」，蔣萬安表示，「卓榮泰說台灣101？那我是台灣市的市長嗎？」

蔣萬安的回應，許淑華在Threads發文表達看法，「不論講台灣101或台北101，我相信在今天，全世界都知道這座指標性建築物，來自台灣」。

許淑華表示，蕭美琴副總統、行政院長卓榮泰以「台灣101」發文祝賀Alex Honnold成功登頂。蔣萬安市長今竟酸「所以我是台灣市的市長嗎？」Alex Honnold成功登頂101，讓世界看到台灣，這是全台灣人驕傲的時刻。身為首都市長卻只忙著政治口水，到底格局在哪裡？還是這麼怕「台灣」兩字？

民進黨台北市議員許淑華在Threads發文力挺台灣101還酸蔣萬安身為首都市長只會噴口水格局在哪裡？（圖／徐巧芯臉書）

對於許淑華的言論，徐巧芯在臉書發文，大家記得監督一下，今年這個議員（許淑華）選舉的時候要參加「台灣市議員」選舉，不要不小心選到「台北市議員」了喔！

徐巧芯直言，台北101就是台北101，有什麼好為了意識形態故意給人家改名字的？到底是誰在噴政治口水？

霍諾德徒手攀登台北101成功。（圖／霍諾德臉書）

徐巧芯要問，難道東京鐵塔的稱呼沒有格局嗎？巴黎鐵塔的稱呼沒有格局嗎？按照建築物的名稱如實稱呼，這跟「怕台灣」到底有什麼毛關係？

