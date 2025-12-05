台北101跨年主持陣容曝光！ 多元舞台首增四四南村 主打動漫

〔記者孫唯容／台北報導〕「台北最High新年城-2026跨年晚會」即將登場，北市觀光傳播局今(5)日公布跨年晚會主持陣容，將由吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓攜手點燃全場熱力，陪大家一起迎接2026。此外，廣受好評的多元舞台也再度登場。除了東區頂好廣場、景勤一號公園、象山公園外，更首次新增四四南村舞台，匯聚四大主題，提供不同年齡、不同族群的跨年體驗。

觀傳局介紹，今年跨年除了重磅卡司滿滿的主舞台，當日還有4大多元舞台，將在「東區頂好廣場」、「景勤一號公園」、「象山公園」及「四四南村」舉辦，以電音與輕搖滾、民歌、R&B、動漫DJ秀等各種不同風格打造台北跨夜音浪，陪伴民眾嗨唱到2026，希望讓所有來台北跨年的民眾都能找到最喜歡的音樂舞台。

廣告 廣告

位於東區頂好廣場「節奏不關機」，將以熱情串聯全場氣氛，成為東區跨年夜最亮眼的電音搖滾樞紐，舞台主題以電音與輕搖滾為主軸，邀請到閃閃閃閃、HANNAH、CYNDI、薛恩 Sean、P!SCO、NWTN(뉴튼)等人氣卡司輪番開唱，從重節奏鼓點到爆發力十足的搖滾演出，持續釋放滿滿音樂能量，帶領現場觀眾一路嗨到倒數時刻。

今年首度新增的四四南村以「次元音航線」為主題，是專屬動漫迷的次元聚點，演出包含Can[II]ceR、Re:TurN-Capture-、ZEAL詩謠、少女ガチャポン(少女轉蛋)等，以動漫DJ秀、歌舞與經典神曲呈現最潮二次元魅力；位於象山公園「夜光低頻率」，由聖恩主持，以R&B與都會靈魂樂營造滑順律動，卡司包括KAXA、Dena、Funk.net、同理、孤寂輔導室、SONNIE桑尼等為跨年夜帶來質感流線；在景勤一號公園的「記憶漫歌島」多元舞台則融合民歌、民謠，演出包括江念庭、于台煙、大百合、方季惟、許淨淳等演繹經典旋律，在暖心歌聲中喚醒跨世代的共鳴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

大逆轉!台灣鯛檢出動物用藥 高市衛生局道歉、坦承誤判

鯛魚排禁藥烏龍！ 女研究助理連夜偵訊認「操作不當」

台灣鯛烏龍檢驗事件 陳其邁三度致歉：賠償養殖戶及全聯所有損失

再冷1天！週日白天高溫飆27度 下週一再轉溼涼

