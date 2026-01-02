台北101跨年仍淪「煙霧秀」！小S暖心力挺賈永婕

娛樂中心／李明融報導

迎接2026年到來，全台各縣市紛紛舉辦跨年晚會，當中最具指標性的台北101煙火秀，因天候不佳，在濕氣影響之下淪為「煙霧秀」，對此，台北101董事長賈永婕在社群平台分享無奈心情，強調團隊已經盡力「能做的都做了，剩下的就交給老天爺」，小S（徐熙娣）也貼心安慰賈永婕「真的很美，雖然有煙，但我的淚水都把它洗掉了」。

受到天氣影響，成為台北101煙火秀美中不足因素。（圖／翻攝自賈永婕臉書）台北101今年跨年煙火受到雨勢影響，導致現場煙霧瀰漫，煙火秀變成煙霧秀，不少民眾紛紛直呼可惜，負責統籌的賈永婕表示，今年跨年煙火團隊早在5天前就展開光雕倒數準備，從動畫節奏、煙火層次到音樂搭配，每一個細節都反覆調整，都是一群人拚盡全力換來的。事實上，跨年當天賈永婕的心情很平靜，一切只能看老天爺的臉色，她表示「只要我們把計畫中該做到的全部做到，就已經成功了」，為了祈求天氣轉好，賈永婕還特別燒了三隻烏龜，似乎沒有太大效果，不過賈永婕轉念一想「總之老天爺還是眷顧我們，因為我的第一個願望，是希望所有人、事、物，一切平安順利」。

賈永婕表示團隊工作人員已經盡力，希望大家可能感受到。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

儘管101煙火留下遺憾，但賈永婕身邊朋友仍大讚這次辦的相當成功「今年的煙火好有氣質，是一種很優雅的風格，跟以前不一樣，我感受得到」，賈永婕強調今年的煙火節奏、釋放的角度、曲線、色彩的飽和度，還有音樂其實都做了很多新的嘗試。賈永婕跨年後曾私下詢問小S看完煙火後的心得，還開玩笑表示「是不是要被叫去立法院了」。沒想到小S貼心回應「真的很美，就算有煙，也都被我的眼淚洗掉了」，讓賈永婕聽完後紅了眼眶，高喊「我好想衝去抱你」。

原文出處：賈永婕「燒三隻烏龜」求雨停！台北101跨年仍淪「煙霧秀」小S暖心力挺

