台北101跨年光雕搶先看 玩具總動員福利熊現身

迎接2026年進入倒數計時，令人期待的跨年活動即將登場！台北101跨年光雕秀找來《玩具總動員》加入展演，打造「台灣隱形英雄」主題光雕秀、合作品牌限定光雕篇章；國泰金控再次閃耀台北101，找來專業光影藝術策展人和團隊打造品牌光雕；將在元旦歡度生日的全聯「福利熊」也登上台北101跨年光雕秀；宏匯廣場則打造親子友善跨年派對，讓大小朋友不必熬夜看煙火秀。

台北101揭開跨年光雕秀精華內容，由迪士尼皮克斯《玩具總動員》倒數光雕、合作品牌限定光雕、台北101「台灣隱形英雄」主題光雕秀3大元素組成，自2025年12月27日至2026年1月1日每晚6點起輪番演出，陪伴民眾一路從歲末走向嶄新的一年。

12月27日將由熊抱哥(Lots-O'-Huggin' Bear)領軍，帶著活力滿點的鴨霸與兔崽子(Ducky & Bunny)及呆萌的叉奇(Forky)拉開序幕。跨年夜12月31日所有角色光雕投影將同時登場，並以「Are you ready for 2026」、「Farewell to 2025」點燃跨年氣氛的最高潮，在煙火綻放後，輪到英姿煥發的角色卡蹦公爵(Duke Caboom)帥氣亮相，為新年帶來最震撼的祝福。

國泰金控繼去(2024)年首度贊助台北101跨年倒數光雕，今(2025)年12月31日晚間11時01分起再度點亮台北101。邀請大型光影藝術策展人馮建彰和FREES團隊共同設計，以溫暖光暈的檯燈意象展開序曲，象徵人和人之間的陪伴和守護。

隨後，畫面中的多元粒子匯聚成光點、光球和大樹，並結合感性敘事，依序呈現「有你一起 多麼幸運」、「是互補 是合作」、「是靠近 是改變」，最終凝聚成「一起 不只是1+1」核心訊息。光雕畫面特別穿插日、越、印、韓等多國語言的「BETTERTOGETHER」，最後，國泰金控品牌字樣伴隨天燈冉冉升空，寄託對未來的祝願。

全聯「福利熊」即將慶祝11歲生日，並且首度登上台北101跨年光雕秀，於12月31日跨年夜及元旦晚間6點~10點，攜手水果探險隊和大全熊現身台北101建築立面。民眾於跨年夜及元旦日，在台北101現場拍攝到福利熊登上光雕秀的畫面，並發布限時動態，就有機會獲得福利熊限量周邊商品。明(2026)年1月期間，於全聯LINE官方帳號參與小時達「幸運輪盤活動」，還能抽到洗脫烘洗衣機、洗碗機、掃拖機器人等總價值超過10萬元的大獎。

宏匯廣場打造親子友善跨年派對，將煙火秀提前於晚間21:00施放。在絢麗煙火秀正式上陣前，顧客只要至活動報到處，即可兌換抽獎券和「星光大禮包」，幸運兒可將市價逾7,000元的Bgreen舒腿枕帶回家。現場表演由超人氣的「海洋家族」哥哥姐姐擔任主持，「藝鑫舞藝團」則帶來幻光馬戲派對，結合特技演出和LED光舞效果，呈現層次豐富的光影變化。

