台北101跨年採低煙煙火 迪士尼角色光雕提前現蹤

（中央社記者曾智怡台北3日電）台北101今天公布跨年煙火模擬影片，董事長賈永婕表示，今年最大亮點是「把跨年拉長」，27日起倒數5天每天都有不同迪士尼、玩具總動員等角色光雕展演；今年跨年煙火長度達6分鐘，採用義大利進口低煙煙火，搭配台灣年輕世代原創音樂，經費規模和去年相當。

台北101今天舉辦「SPARK 101雙跨年系列活動記者會」，主題為「SPARK 101」，賈永婕表示，今年很大改變是「把跨年拉長」，將倒數5天，拉長跨年歡樂氣氛；至於煙火是進口義大利低煙煙火，長度和去年一樣為6分鐘，著重與旋律、節奏搭配，建議從北方、東方觀賞。

賈永婕透露，27日起倒數的每一天都有不同光雕投影展演，包括迪士尼、玩具總動員等角色，動畫都是總公司為台北101量身設計，「最後一天可愛明星大集合」。台北101說明，跨年夜更將獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以光影向默默付出的日常英雄致敬。

今年煙火亮點之一，是首次與台北流行音樂中心攜手舉辦跨年煙火音樂徵選計畫，邀請三金製作人盧律銘擔任音樂計畫總製作人，從創作選曲、培訓、錄音到後製全程參與，扶植30歲以下新生代音樂創作者。賈永婕坦言，多年來很少人強調煙火音樂，今年希望讓年輕人音樂創作被看見。

台北101也同步公開今年跨年煙火的精華版模擬動畫，整段煙火將以5大段落呈現，開場煙火磅礡綻放，緊接著伴隨原創音樂旋律推進，煙火與音樂節奏交織，更加入全新巧思設計，為跨年夜準備多個隱藏版的小驚喜。

此外，記者會現場首播台北101品牌影片「Together, As Always 因為有你」，請來藝人小S（徐熙娣）擔任旁白驚喜獻聲。賈永婕表示，小S每年都會和家人一起迎接新年，邀請她再適合不過。賈永婕透露兩人在錄音室「哭爆」，小S需握拳用力把每個字說出來。

賈永婕強調，台北101煙火在台灣人心目中非常重要，而人生總有高低起伏、順境逆境，希望每個人都能在台北101找到專屬於自己的感動與力量，「新的一年一定會更好」。

台北101補充，「SPARK 101」雙跨年系列活動由交通部觀光署、國泰金控、星宇航空、中華電信、佳音英語、全聯福利中心、華捷商務航空及台灣證券交易所共同參與，經費規模和去年相當。（編輯：林家嫻）1141203