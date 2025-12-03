台北101跨年煙火搶先看！ 採「低煙煙火」施放6分鐘

台北101。（圖／東森新聞）





跨年必看的101煙火，首度曝光30秒的模擬動畫，讓民眾搶先看。董事長賈永婕也指出，為了避免往年濃煙超多，像是火燒大樓的尷尬情況，特別選用義大利低煙煙火。此外，雖然長度跟去年一樣是6分鐘，但整體設計跟音樂都不一樣。而距離跨年夜剩不到一個月，101周邊早已點燃戰火，多家標榜能看跨年煙火的餐廳，上個月一開放訂位就被秒殺。

101跨年煙火模擬動畫：「2、1。」

聽著倒數聲，瞬間充滿跨年氛圍，今年的101跨年煙火模擬動畫曝光，絢麗花火環繞大樓變換花樣。而對比去年，煙火長度同樣都是6分鐘，目前看起來沒有太大差異。不過101強調，今年加入全新巧思，為跨年夜準備多個隱藏版驚喜。

廣告 廣告

台北101董事長賈永婕：「當董事長的第一天，熙娣（小S）就不斷地說，我不要再看到（跨年煙火的）煙了，還是跟天候的因素會有很大的關係。（選）原物料的時候，我們就是能夠盡量盡量（選用低煙煙火）。」

畢竟是上任後第一場煙火，賈永婕指出，今年跨年音樂很不一樣，合作三金製作人以及年輕音樂創作者，有滿滿台灣元素，甚至還請來小S為品牌影片獻聲。藝人小S：「新的一年，一定會更好。」

小S娓娓道來屬於台灣人的跨年共鳴，一年一度跨年，101卯足全力吸睛，活動合作玩具總動員擺出燈飾造景等，整個信義區更是要搶跨年財。

位在信義區百貨14樓的這間美式餐廳，從外面可以看到完整的101大樓，很多人就想來這邊看跨年煙火，因此早在11月整個訂位就被搶光光。

站在露臺101盡收眼底，Hooters信義店跨年夜會將戶外座位淨空，讓客人夜景煙火看個夠，並只開放室內共200個位子，低消6000到8000元，價位高一樣超夯。

Hooters信義店店長Apple：「11/3開始賣（跨年位），2個禮拜內客人都已經全額付款，座位都是完售。」

另一頭，能從101內部視角看煙火，這是位在86樓全台最高BUFFET饗A Joy，11/30開放跨年訂位，不到半天晚餐餐期就全滿。而除了Hooters，饗A Joy也不便宜，限定場次每人破5000元；還有新馬辣PLUS熱門的窗邊煙火席，最低每人2480元起。看準民眾跨年夜就想邊吃美食，邊在完美角度看煙火，周邊餐廳早已點燃戰火。

更多東森新聞報導

EANUTS™陪你玩台北！耶誕到跨年不停歇

跨年轉運！4生肖被財神盯上 2026鈔票數不完

跨年倒數！3生肖「還有財運」第1名爽領年終加碼

