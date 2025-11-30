台北101跨年煙火晚宴！新馬辣A13店12/1起訂位 「饗 A Joy」今開搶

隨著2026年跨年的腳步日益臨近，許多民眾開始計劃如何迎接新年。尤其台北101的跨年煙火晚年，每年會吸引眾多民眾，既可看煙火又可享受美食，因此各大餐飲業者開始摩拳擦掌搶商機搶客。

台北101的跨年煙火晚年，每年會吸引眾多民眾，既可看煙火又可享受美食，因此各大餐飲業開始摩拳擦掌搶商機搶客。（資料圖／翻攝畫面）

新馬辣Plus+ A13店、馬辣A19店以及新開幕的椒朋友辛潮麻辣鍋，將於12月1日開放電話訂位，提供火鍋愛好者一個絕佳的跨年選擇。這些餐廳不僅能享用美味的火鍋，還能在用餐的同時欣賞到台北101的璀璨煙火秀。

新馬辣Plus 遠百信義A13店跨年窗邊席。（圖／馬辣集團提供）

新馬辣Plus+ A13店位於百貨公司的14樓，透過玻璃窗可俯瞰信義區的夜景，並直接觀賞到101大樓的全景。馬辣信義A19店則位於網友推薦的最佳觀賞地點松壽路，讓顧客在享受美食的同時，能夠近距離欣賞煙火。

廣告 廣告

新馬辣的跨年套餐分為「VVIP奢華饗宴」和「VIP尊爵饗宴」，價格分別為每人2980元和2480元，兩者皆可無限享用日本A5和牛及豪華海鮮。馬辣信義A19店的跨年套餐則為每人1880元，並提供美澳和牛和海鮮自助餐。

另外，饗賓集團旗下的多家buffet餐廳，包括位於台北101大樓86樓的「饗 A Joy」，已於30日開放訂位。這裡的跨年晚餐將提供現場爵士樂演奏，並讓賓客近距離欣賞煙火，晚餐二的價格為每人5,280元，需提前電話預約。

延伸閱讀

2025全球爛密碼排行榜揭曉！「123456」現在還有人用

黑五熱賣品搶不到！好市多改「每卡限購一件」會員讚爆

星巴克內打傳說吵鬧！他熱點分享改名「Starbucks Wi-Fi」 再斷網報復