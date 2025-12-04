台北101跨年煙火曝光！結合迪士尼光雕、合作北流中心，還有小S「驚喜獻聲」

歲末將至，台北101以全新主題「SPARK 101」揭開聖誕、跨年與農曆新年的序幕，打造橫跨3大節慶的城市盛典。今年活動串連4大篇章：SPARK the MOMENT、SPARK the NIGHT、SPARK the LOVE、SPARK the ART，以煙火、音樂、光影、藝術與愛心為核心，讓整個城市被節慶氛圍點亮。台北101表示，「SPARK」不僅象徵煙火綻放的璀璨瞬間，更代表每個人心中被點燃的熱情與希望，邀請全民一同點亮屬於自己的光芒。

小 S 獻聲旁白，為何能喚醒跨年最深層的記憶？

在「SPARK 101雙跨年系列活動記者會」上，台北101董事長賈永婕揭示整體活動概念，並首播品牌形象影片《Together, As Always 因為有你》。影片以台北101與台灣人民共同走過的20年為主軸，重現跨年夜的倒數歡呼與團聚瞬間，串起屬於城市的情感印記。

賈永婕也特別邀請小S（徐熙娣）為影片獻聲旁白，以細膩語調娓娓道來全民共鳴的跨年記憶，喚起過去二十年每個倒數瞬間的感動。賈永婕透露，小S在錄音室裡數度崩潰大哭，令她感動又心疼，賈永婕也強調，「SPARK點亮的不只是煙火的瞬間，而是屬於每個人與台北101的記憶火花。」

為什麼今年跨年煙火將成為年輕世代的音樂舞台？

今年跨年煙火以「SPARK the MOMENT」為主題亮點，首度與台北流行音樂中心合作推出「跨年煙火音樂徵選計畫」，邀請三金製作人盧律銘擔任總製作人，帶領30歲以下的新生代音樂創作者共同打造跨年煙火音樂，4位入選創作者林樺霖、張富隆、詹維全、賴慕恩將原創旋律融入煙火節奏，讓跨年夜成為年輕音樂人登上國際舞台的契機。

台北101現場並公布煙火模擬動畫，展現5大篇章的設計巧思，從磅礡開場到節奏推進的交織樂章，預告多個隱藏版驚喜將於跨年夜登場。另外，由於往年容易出現濃煙包覆大樓的情況，今年特別選用義大利低煙煙火，雖然維持與去年一樣的360秒，不過整體設計跟音樂都不一樣。

台北夜空，將如何被「玩具總動員」與光雕秀點亮？

「SPARK the NIGHT」篇章延續往年的燈飾盛況，今年更與迪士尼皮克斯合作，慶祝《玩具總動員》30周年。即日起至2026年3月8日，巴斯光年、胡迪與三眼怪將化身燈飾主角，於台北101館外與信義商圈亮相，成為歲末最吸睛的打卡地標。

台北101也表示，自12月27日起至2026年1月1日，台北101每日將上演跨年光雕秀，其中最大亮點是玩具總動員角色首次以光雕形式登上摩天大樓。跨年夜當晚更推出3分鐘《台灣隱形英雄》主題光雕，向守護社會的無名英雄致敬，並以體育與科技為主題章節，展現台灣在世界舞台的堅韌與創新能量。

如何讓愛在節慶中成為希望的延續？

台北101以「SPARK the LOVE」為主軸，持續推動公益關懷。12月每個週末下午，4樓都會廣場將舉辦《夢想舞台耶誕音樂會》，邀請全台中小學與兒少團體登台演出，讓孩子們的音樂成為祝福的旋律。

同時，延續去年熱烈迴響的《聖誕傳情 點燈告白》活動也再度回歸，民眾可報名將浪漫告白、感謝或祝福化為燈光文字閃耀於大樓外牆。活動所得20%將捐助公益團體，讓愛心與光芒在城市中流動。

藝術如何為台北注入新的城市脈動？

「SPARK the ART」篇章則以藝術展演為核心，串聯文化創意與地方能量。即日起至2026年2月26日，辦公大樓一樓大廳舉辦《城市心脈動 The Pulse of the City》藝術展，由策展人胡朝聖策劃，邀集黃海欣、陳萬仁、羅懿君、耿傑生與何理互動五組藝術家，以多媒材作品展現城市的感知與想像。

另與雲林縣政府合作推出《超越偶‧超越巔峰 Beyond the Puppet, Beyond the Summit》特展，於觀景台89樓展出，結合布袋戲意象與森林療癒主題，讓國際旅客在地標高度感受台灣傳統與當代藝術的共鳴。

當光與心被點燃，城市的希望將如何綻放？

台北101表示，「SPARK 101」不僅是一系列活動，更是一段凝聚全民記憶的歲末旅程。從聖誕的溫暖、跨年的歡騰到新年的團圓，台北101希望陪伴每個人找到屬於自己的光，將感動化為前行力量。

活動並感謝交通部觀光署、國泰金控、星宇航空、中華電信、佳音英語、全聯福利中心、華捷商務航空及臺灣證券交易所等夥伴共同支持，攜手為2026年的城市夜空注入最耀眼的光與希望。

