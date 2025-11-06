台北101跨年煙火第一排！台北艾麗希爾頓酒店新年派對開搶

文／景點+ Rhoda整理報導

歡慶跨年夜，台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店於12月31日跨年當天推出一系列餐飲派對活動。不僅坐擁信義區觀賞台北101煙火最佳視野，7樓空中花園更化身派對場地，限量推出戶外泳池花園倒數派對！另外，酒店6樓LA FARFALLA餐廳，則推出兩場跨年夜限定歡慶饗宴，在璀璨煙火與音樂氛圍中，為新的一年揭開序幕！

台北艾麗酒店7樓戶外花園倒數派對，近距離參與跨年盛會。（圖／台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店，以下同）

台北艾麗酒店七樓的空中花園視野開闊無遮蔽，為近距離觀賞台北101的絕佳熱點，戶外泳池更曾獲富比世旅遊指南評選「台北最棒戶外泳池」。

為了讓房客近距離感受台北101煙火在眼前綻放的震撼，酒店於12月31日跨年夜當晚十點至隔日凌晨零點三十分，規劃泳池花園倒數派對，凡預訂住房的房客，每房皆有兩位名額可享免費入場。

台北艾麗酒店「三天兩夜跨年住房專案」即日起開放預訂！

現場提供「關東煮」、「韓式辣炒年糕」及「炸物拼盤」等派對餐點、軟性飲料及微醺酒品無限暢飲，並邀請專業DJ臨場演出播放熱門舞曲。

這次特別加開「非房客」也可購買派對單次入場券，「7樓花園派對區」每位5,000元，限量150組、緊鄰泳池的「池畔包廂區」每組30,000元+10%，限量6組，售完即止。

包廂區適用四位，皆含炸物拼盤、滷味拼盤以及精選酒款，每組上限為六人，每加一位賓客酌收7,500元+10%，另贈送精選氣泡酒一瓶。

酒店6樓LA FARFALLA餐廳，全區採用大片落地窗設計，嚴選當令食材打造美味的主餐菜色及豐盛自助吧，彈性的半自助式(Semi-buffet)用餐方式配合通透寬敞的用餐空間，打造自在愉悅的用餐氛圍。

搶攻跨年派對商機，LA FARFALLA餐廳於12月31日當晚六點至九點提供「跨年晚餐」，兩款主菜「美國精選無骨牛小排」及「爐烤南極犬牙魚」二選一，套餐皆含鮮選自助吧及每人一杯香檳。

晚間十點至凌晨一點特別加開「跨年派對」，套餐可選擇豪華海陸主菜「美國頂級安格斯牛小排」或「帕馬火腿裹南極犬牙魚、波士頓龍蝦半隻及松露鮑魚」，再享豐盛鮮選自助吧以及精選酒品、軟性飲料無限暢飲。

6樓戶外花園將架設台北101即時影像，凡參與「跨年派對」場次賓客可於倒數時刻，一同感受熱烈的節慶氛圍、欣賞煙火美景。

預訂LA FARFALLA餐廳「跨年派對」場次，可於跨年時刻至6樓戶外花園參與倒數欣賞台北101煙火。

除了參與戶外跨年派對外，台北艾麗酒店全館超過三分之一的客房窗景直面台北101，於房內便可輕鬆享有跨年煙火景致，將璀璨景致盡收眼底。

今年亦推出「艾迎新」三天兩夜雙人住房專案，於2025年12月31日(三)及2026年1月1日(四)連續兩晚入住，「煙火景觀房」每房47,000元+15.5%起、「城市景觀房」每房40,000元+15.5%起，不論房型，每房皆包含7樓跨年派對「花園區」免費入場資格兩名。

無論室內或戶外，房客都能以最舒適的方式，悠閒欣賞台北百萬夜景，愜意迎接新年假期。

【Info】

台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店

地址：台北市信義區松高路18號

電話：02-6631-8000

網址：humblehousehotels.com

台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店「艾迎新」跨年活動專案

7樓空中花園倒數派對

活動時間：2025年12月31日(三)22:00至2026年1月1日(四)01:00

活動售價：

「花園區」7樓戶外花園入場券，每位5,000元

「泳池區」池畔絕佳包廂位置，適用四人，每組30,000元+10%，每加一位酌收7,500元+10%，至多六名。

專案內容：全區皆含紅、白酒、香檳、軟性飲料無限暢飲及繽紛派對小食。包廂區另享專屬炸物及滷味拼盤與精選酒款。

LA FARFALLA餐廳跨年饗宴

活動日期：2025年12月31日(三)18:00至21:00及22:00至01:00

活動內容：

「跨年晚餐」每位3,080元+10%，精選主餐二選一搭配鮮選自助吧及每人一杯香檳。

「倒數派對」每位5,000元+10%，極饗主餐二選一搭配鮮選自助吧及精選酒款、軟性飲料無限暢飲。

三天兩夜跨年住房專案

專案日期：2025年12月31日(三)及2026年1月1日(四)，須連續入住兩晚。

專案價格：

「煙火景觀房」每房47,000元起+15.5%

「城市景觀房」每房40,000元起+15.5%

專案內容：

入住期間每日自助早餐兩客

12月31日晚間7樓空中花園跨年派對「花園區」免費入場資格兩名

禁止酒駕，未滿18歲者請勿飲酒

