台北101跨年煙火綻放6分鐘！2026新年快樂

▲今年台北101煙火主題為「SPARK 101」，首度採用低煙煙火，煙火秀長達360秒，並有5大段落呈現，《NOWnews今日新聞》於今晚23點50分全程直播煙火秀，與您一同邁向2026年。（模擬圖／台北101提供）

[NOWnews今日新聞] 揮別2025年！今（31）日晚間將迎來跨年夜（New year's eve），各國開始陸續倒數，施放煙火秀迎接嶄新的2026年到來。2025年對於台灣來說，可以說是充滿挑戰的一年，從天災到政治層面還有關稅等。今年台北101煙火主題為「SPARK 101」，首度採用低煙煙火，煙火秀長達360秒，並有5大段落呈現，還有「台灣隱形英雄」主題光雕秀成為跨年夜彩蛋！《NOWnews今日新聞》於今晚23點50分全程直播煙火秀，與您一同邁向2026年。

2026台北101跨年煙火直播線上看（12月31日23:50開播）

廣告 廣告

2026年台北101跨年煙火亮點！台灣隱形英雄即將現身

台北101煙火秀已經成為國際指標性的跨年煙火之一，從去年開始，煙火秀表演延長成6分鐘，上萬發煙火將點亮台北夜空長達360秒鐘。

除此之外，今天跨年夜還會有３分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀，從深夜堅守崗位的上班族、清晨辛勤的清潔員、守護社會安全的警消，以及棒球、拔河、拳擊、游泳、電競等領域的英雄齊聚，最後則以AI科技與創新為主題，展現台灣在智慧時代中的關鍵角色與創新能量收尾。

台北101煙火展演主題《我們的世代 Gen. TAIWAN》

0:00-1:16

主題：大航海時代 ／ 詹維全〈勇者・啟程〉

輕快的節奏啟航，描繪勇者揚帆、迎向未知旅程的壯麗畫面。旋律充滿探索與前行的力量，搭配煙火明亮又多彩的開場效果，加上「微笑」與「愛心」造型煙火，象徵「以微笑迎接新年、用愛照亮未來」，為2026年揭開最燦爛的序幕。

1:16-2:13

主題：民主時代 ／ 賴慕恩〈未完的吶喊 Unfinished Shout〉

強烈節奏與搖滾能量貫穿全曲，取樣「國旗歌」並使用下課鐘聲旋律，喚起許多人共同的成長記憶。煙火以俐落線條及明快節奏連續綻放，簡潔卻震撼，打造出具象徵性與力量感的視覺亮點。

2:14-3:39

主題：台味節奏 ／ 五月天〈第一天〉

象徵全新開始與無限希望，明亮吉他與輕快節奏營造滿滿元氣。煙火隨著愉悅旋律奔放，穿插閃耀的點狀特效，讓現場情緒飆升至最高點，一同迎向2026年的「第一天」。

3:39-4:46

主題：科技之島 ／ 林樺霖〈T-Island〉

T-Island的T同時代表Taiwan與Technology。音樂融合電子合成器與台灣傳統音樂元素，呈現科技與文化的交會，也展現新一代創作技術的多元風貌。煙火以特殊變色效果、噴發式線條及光束，描繪一座充滿未來感的科技島嶼——台灣。

4:47-6:00

主題：多元的土地 ／ 張富隆〈聲織福爾摩沙〉

融合管弦樂、北管、原住民兒童合唱與國樂，以音樂描繪台灣多元文化的深度與魅力。澎湃旋律搭配華麗的璀璨星環煙火，最後以金色煙火收尾，象徵這片土地蓬勃的生命力，為整場跨年煙火寫下最動人的最終章。

▲台北101今年特別選用義大利低煙煙火，煙火秒數跟去年一樣是6分鐘，最佳觀賞角度是北方、東方。(圖／台北101提供)

台北101煙火最佳觀賞位置

根據天氣風險公司的資料顯示，今（31）日晚間台北101施放煙火時，有80%降雨機率，溫度則是16至18度，體感濕冷。風向則是吹東北風，風速4至5級，因此台北市貿/101站以及信義路五段、基隆度二段等區域成為煙霧飄散區，觀賞時很可能會被煙霧遮蔽視線。

最佳觀賞方位在北方、東方；最佳觀賞地點則是在市民廣場、忠孝東路以及象山。

▲據天氣風險公司的資料顯示，今（31）日晚間台北101施放煙火時，風向是吹東北風，風速4至5級。（圖／天氣風險 WeatherRisk）

資料來源：台北101、天氣風險、氣象署

更多 NOWnews 今日新聞 報導

跨年直播／2026全台晚會卡司出場順序、煙火轉播、演唱會節目表

大台北跨年注意大雨！元旦強烈冷氣團跌破8度 下周恐有寒流撲台

2026跨年人潮要來了！信義超商拆大門、冰箱 業者：服務不計成本