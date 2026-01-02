圖說: 台北101跨年煙火總導演黃泰 竟是「新華泰富」董事長！近期神級操作艾瑞生醫 驚動金融圈 (圖片提供/Jian Huang)

【記者羅伯特／台北報導】2026年台北101跨年煙火秀昨晚（31日）震撼登場，以極具張力的視覺美學與精準的節奏掌控，被譽為「歷年最美」。曠世鉅作的幕後靈魂人物——享譽國際的煙火總導演黃泰（Huang Tai），再次以大師級手筆驚艷全台。然而，就在外界沉醉於這場藝術盛宴時，財經界卻爆出驚人消息：這位剛指揮完國家級展演的藝術總導演，竟然同時是上櫃公司新華泰富（5481）的現任董事長！

藝術與資本的頂級跨界

昨晚煙火秀一結束，「黃泰」二字隨即成為焦點。正當粉絲們討論大師今年的設計理念時，眼尖的投資人與財經專家赫然發現，這位在夜空中揮灑創意的總導演，與近期接任知名美語品牌「芝麻街」母公司——新華泰富的董事長，竟是同一人。

消息一出，隨即引發各大媒體與社群平台熱議。有網友驚呼：「難怪今年的煙火格局這麼大，原來操刀的是上市櫃公司董座！」、「左手掌舵上市櫃集團，右手做國家級藝術，這跨界也太狂！」

精準預判市場高點 獲利了結震撼業界

據了解，黃泰不僅在藝術界地位崇高，在資本市場的手段更以「深謀遠慮」著稱。近期生技界最受矚目的案件，莫過於傳產龍頭南亞大舉注資「艾瑞生醫」2.1億元，帶動該公司市場估值飆升。

然而，就在市場一片看漲之際，黃泰卻展現了驚人的逆向思維與精準判斷。據知情人士透露，他看準市場情緒與估值的頂峰，果斷執行退場策略，將公司持股的艾瑞生醫以「遠高於市場平均估值」的歷史天價售出。

這種在市場最高點「漂亮轉身」的操作，讓眾多資深投資人與金融圈高層大感震驚。一位分析師指出：「一般人看到南亞進場會想跟著抱，但黃董卻能冷靜判斷這就是最高點，果斷獲利了結。這種對市場水位毫釐不差的掌握度，跟他設計煙火的精準度如出一轍。」

不只是總導演，更是企業掌舵者

黃泰此次接任新華泰富董事長，是否會將這種「總導演」的宏觀佈局與「資本家」的精準謀略帶入企業經營，將美學、教育與資本進行創新結合，成為市場高度關注的焦點。

隨著跨年煙火的完美落幕，黃泰不僅再次證明了他在藝術界的統治力，更用一場教科書級的資本戰役，讓外界見識到新華泰富董事長的深不可測。