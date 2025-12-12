台北101跨年煙火觀賞攻略！董座賈永婕親曝最佳方位

賈永婕點出台北101煙火最佳觀賞方位。(圖/FB@賈永婕的跑跳人生)

再過19天就是一年一度的跨年，台北101推出全新主題「SPARK 101」，預計施放6分鐘的煙火。今（12日）101董事長賈永婕，公布台北101跨年煙火的最佳欣賞位置，並提醒大家別把101大樓和台北天空塔搞混了！

信義區第二高樓「台北天空塔」，11日晚間試燈時打出跑馬燈，用箭頭標示台北101的方向，幽默地自嘲：「他→才是台北101」，就怕民眾不小心把兩者誤認。稍早，賈永婕也透過社群PO出台北天空塔和台北101的照片，提醒大家跨年別跑錯位置。

此外，賈永婕貼心地告知民眾若要欣賞跨年煙火，站在「北方，台北市政府、國父紀念館」以及「東方、北方旁邊」的方位，才能看到加碼的驚喜圖形。

對此，網友留言：「跑錯的路人真的很搞笑」、「怎麼會認錯？！要吃葉黃素了」、「台北晴空塔也一起放煙火啊，一起嗨就不會錯」、「賈董唯一推薦的才是真正的101喔」。對於101煙火最佳觀賞方位，其中一名網友打趣地表示：「北方的旁邊也有可能是西方啊⋯⋯哈哈哈」，釣出賈永婕妙回：「西方的對面啊。」

賈永婕先前分享，這次的跨年品牌影片，驚喜邀請小S擔任旁白，她在片尾向賈永婕幽默地喊話：「我是要看煙火，如果都是煙我會去立法院質詢妳！」賈永婕感性地表示，小S當初接到邀請，義無反顧答應，但在錄音室剛講第一句台詞，小S開始啜泣、崩潰、流淚，讓賈永婕一度不知如何是好，跟著一起大哭。最後，小S還是完成這項任務，賈永婕看到她握著拳頭，努力說出這些旁白。

小S受邀配音101煙火影片，在錄影室情緒潰堤，賈永婕從後方溫暖擁抱。(圖/FB@賈永婕的跑跳人生)

賈永婕說，小S是最適合來聊這個故事的人，因為跨年夜看101煙火是她們家迎接新年的儀式，今年卻少了最重要的大S。賈永婕感慨：「人生就是有高低起伏，我們會覺得這個年有點傷痛沮喪，但希望台北101告訴大家新的一年會更好。」

