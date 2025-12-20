台北101跨年煙火還辦嗎？蔣萬安曝殺人案後新規劃 賈永婕：相信政府

台北車站、台北捷運中山站外19日發生的，隨機殺人案震驚全台，27歲的嫌犯張文最終在誠品南西店百貨墜樓，送醫後不治身亡，造成10多人死傷的慘劇；事件發生後，台北市各大人潮聚集區全面提升見警率，但不少民眾仍心有餘悸。由於年關將近，大小節慶活動不少，就有網友呼籲，近期不要到人多的地方跨年，對此，台北101董事長賈永婕今（20）日受訪時表示，相信政府的維安能力，台北101會完成跨年煙火任務。

內政部警政署今（20）日上午召開「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，總統賴清德、行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安等均出席。賴清德在會中指示專案小組要全面擴大調查此案，包含兇手背景、犯案動機、是否受到指使等，務必把真相公布給台灣社會；警政署長張榮興會後說明，此案屬於隨機、有計謀式的襲擊事件，初步排除為恐怖攻擊。

相信專業單位！賈永婕呼籲：不 轉傳未經證實的訊息

由於跨年活動倒數不到2周，賈永婕今在臉書貼出台北101煙火模擬動畫，表示還是會認真堅定的完成跨年煙火的任務，堅守崗位，把事情做好就是對家園與社會的守護。另據《中央社》報導，賈永婕接受媒體訪問時表示，社會發生重大事件，她可以理解大家難過、氣憤，但仍應冷靜、理性看待，不揣測、不轉傳未經證實的訊息，讓專業單位將事情處理好。

賈永婕也強調，她相信政府的維安能力。事發後，對於台北市後續還有馬拉松、跨年晚會等大型活動，台北市長蔣萬安今天表示，大型活動維安將全面升級，跨年規劃增派霹靂小組警力，並向中央申請保安警力，屆時現場將設有防爆車、偵爆犬等維安措施，也將對活動現場進行嚴密檢查，等同證實跨年晚會不會停辦。

