台北101跨年煙火 將獻上3分鐘「台灣隱形英雄」光雕秀

台北101跨年煙火開始倒數了 !台北101董事長賈永婕(右2)表示，今年台北101把跨年活動拉長了，將獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以光影向台灣每一位日常英雄致敬。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕台北101跨年煙火開始倒數了 !台北101董事長賈永婕表示，今年台北101把跨年活動拉長了，從6天前會開始倒數，並透露今年跨年煙火是採用義大利進口的煙火，施放長度跟去年一樣，都是6分鐘，並延續去年受到好評的光雕秀，將獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以光影向台灣每一位日常英雄致敬。

賈永婕表示，台北101今年以「SPARK 101」打造橫跨聖誕節、跨年至農曆新年的雙跨年節慶盛典，今年「SPARK 101」跨年煙火首次與「臺北流行音樂中心」攜手舉辦「跨年煙火音樂徵選計畫」，扶植30歲以下新生代音樂創作者，讓年輕世代的原創音樂有機會登上國際舞台。

同時再度推出跨年光雕秀，自12月27日起2026年1月1日的每個夜晚，台北101都將推出不同主題的精采展演，其中最受矚目的亮點就是《玩具總動員》角色首次以光雕投影形式登上摩天大樓，10餘位人氣角色將輪番現身，讓整座信義區沉浸在童趣與夢想交織的絢爛光海中。

跨年夜當晚，台北101更將獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以光影向每一位默默付出的日常英雄致敬，從深夜堅守崗位的上班族、清晨辛勤的清潔員，到守護社會安全的警消等，隨後光雕章節將展現台灣英雄在世界舞台上的風采，呈現體育領域的耀眼成就，包含棒球、拔河、拳擊、游泳、電競等。

接著以AI科技與創新為主題，展現台灣在智慧時代中的關鍵角色與創新能量，為跨年夜揭開最動人、最具未來感的篇章。

賈永婕說，台北101跨年煙火至今已經邁入第21年，這20年來有許多點點滴滴，「我們想要傳達的就是Together as always，一直有你。」

她說，人生總會有高低起伏、總會有順境、逆境，有些時候會覺得這一年好像特別辛苦、有點沮喪，甚至有一點傷痛，台北101的煙火是要帶給大家勇氣、信心，還有一定要有一個很強大的信念，「是新的一年一定會更好。」

