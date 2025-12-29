台北101跨年煙火「總長300秒＋隱形英雄光雕秀」！ 亮點一次看

生活中心／賴俊佑報導

台北101跨年煙火即將登場，今年總長300秒與去年相同，並首度採用義大利「低煙煙火」，音樂則透過徵選採用4位年輕創作者的原創音樂，另外即日起每天都有不同主題的光雕展演登場，《三立新聞網》為您整理台北101跨年煙火亮點。

台北101跨年煙火首度採用「低煙煙火」

台北101跨年煙火將以5大段落呈現：開場以華麗多彩的煙火磅礡綻放，瞬間震撼夜空；緊接著伴隨原創音樂旋律推進，煙火與音樂節奏細緻交織，勾勒出層層堆疊、張力十足的視覺篇章。

台北101董事長賈永婕表示，以往跨年煙火最怕觀眾滿心期待卻只看到一團煙，因此今年首度採用義大利「低煙煙火」，並調整煙火發射間隔時間，讓煙火呈現更加完美。

觀賞台北101跨年煙火3個絕佳觀賞處

台北101董事長賈永婕表示，另外考量跨年當晚東北季風較強，因此建築的東方和北方會有較完整的主題呈現，台北101公布3個絕佳觀賞處，分別是「台北市政府前廣場」、「台北市政府東門廣場」以及「松智路、松高路交叉口」，建議提早卡位。

台北101與北流音樂製作團隊，左起入選者林樺霖、張富隆、總製作人盧律銘、北流董事長黃韻玲、台北101董事長賈永婕、台北101總經理朱麗文、錄音師錢煒安、入選者賴慕恩。(圖／台北101提供)

台北101跨年煙火音樂徵選4位年輕創作者

台北101首次與台北流行音樂中心攜手舉辦「跨年煙火音樂徵選計畫」，以「大航海時代」、「民主時代」、「科技之島」及「多元的土地」4大主題，徵集30歲以下新生代音樂創作者作品，由台北101董事長賈永婕、北流董事長黃韻玲、跨年煙火音樂計畫總製作人盧律銘，以及知名錄音師錢煒安共同評選，從234件投稿作品中，精選出最能代表臺灣年輕世代的4首作品

最終入選的分別是詹維全〈勇者・啟程〉、賴慕恩〈未完的吶喊 Unfinished Shout〉、林樺霖〈T-Island〉和張富隆〈聲織福爾摩沙〉，4首原創音樂將隨著台北101煙火在國際舞台綻放。

跨年夜當晚將有《玩具總動員》光雕秀和3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀。(圖／台北101提供)

跨年光雕秀好評回歸 《玩具總動員》30週年登上台北101

延續去年的熱烈好評，今年台北101再度推出跨年光雕秀，自12月27日起2026年1月1日的每個夜晚，台北101都將推出不同主題的精采展演，其中最受矚目的亮點就是《玩具總動員》角色首次以光雕投影形式登上摩天大樓，人氣角色將輪番現身，每晚陪伴大家迎接新年。

跨年夜當晚，《玩具總動員》所有角色光雕投影將同時登場，並以「Are you ready for 2026」、「Farewell to 2025」點燃跨年氣氛的最高潮，在煙火綻放後，更有驚喜彩蛋，英姿煥發的角色卡蹦公爵(Duke Caboom)將帥氣亮相，為2026帶來最震撼的祝福。

跨年夜當晚，台北101將獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以光影向每一位默默付出的日常英雄致敬，從深夜堅守崗位的上班族、清晨辛勤的清潔員，到守護社會安全的警消等，每一位隱形英雄的努力共同點亮了台灣的力量，隨後光雕章節進一步展現台灣英雄在世界舞台上的風采，呈現體育領域的耀眼成就，包含棒球、拔河、拳擊、游泳、電競等，象徵台灣人勇於挑戰、讓世界看見的堅韌精神。接著以AI科技與創新為主題，展現台灣在智慧時代中的關鍵角色與創新能量，為跨年夜揭開最動人、最具未來感的篇章。

