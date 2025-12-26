台北101跨年煙火 近參與、遠可觀攻略！



台北101煙火點亮臺北夜空(圖：台北市觀傳局提供)





【旅遊經 洪書瑱報導】

台北101跨年活動以「Spark 101」為主題，分四大主題，其中全球矚目的跨年煙火，將施放約6分鐘低煙煙火，並佐以音樂、燈飾、光影、藝術與愛心，點亮整個城市的節慶氛圍。值得一提的是──在跨年夜當晚倒數前，在正式倒數前的3分鐘，台北101大樓將以「台灣隱形英雄」為主題，變身為光雕秀主題牆！而台北市為了迎接跨年時刻，也將舉行「臺北最High新年城-2026跨年晚會」！

全球矚目的「跨年煙火」將以五大段落呈現：開場以華麗多彩的煙火磅礡綻放，瞬間震撼夜空；緊接著伴隨原創音樂旋律推進，煙火與音樂節奏細緻交織，勾勒出層層堆疊、張力十足的視覺篇章。台北101表示，今年的光雕內容由三大主題組成，包括：迪士尼皮克斯《玩具總動員》倒數光雕展演、合作品牌限定光雕篇章、以及台北101「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以國際知名IP、企業創意與台灣在地情感交織，共同點亮跨年夜空，於明(27)日至2026年1月1日止，每晚6點起輪番登場。由於今年適逢迪士尼皮克斯動畫《玩具總動員》歡慶30週年，台北101自即日起至2026年3月8日，將《玩具總動員》人氣角色巴斯光年、胡迪及三眼怪化身在台北101館外燈飾。









Snoopy x Belle x Marbles陪你一起迎新年(圖：台北市觀傳局提供)







Andy x Spike 邀你一起吃臺北美食(圖：(圖：台北市觀傳局提供)







公館聖誕季11月29日在自來水園區浪漫開幕，「史努比」遍佈園區（臺北自來水事業處提供）





台北市政府表示，今年跨年將推出限定史努比大型裝置與燈飾，臺北跨年晚會主持陣容，由Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓一起聯手主持。其中主持人之一「夏和熙」推薦跨年結束在臺北要做的三件事情，騎YouBike回家，並去吃涼麵以及騎到河濱公園欣賞2026年的第一天，卡司部份有蔡健雅、韋禮安、U:NUS等藝人。今年跨年除了重磅卡司滿滿的主舞台，當日還有4大多元舞台，分別是「東區頂好廣場」、「景勤一號公園」、「象山公園」及「四四南村」等地，以電音與輕搖滾、民歌、R＆B、動漫DJ秀等各種不同風格打造臺北跨夜音浪，陪伴民眾嗨唱到2026。





位於東區頂好廣場「節奏不關機」：以熱情串聯全場氣氛，成為東區跨年夜最亮眼的電音搖滾樞紐，舞台主題以電音與輕搖滾為主軸，邀請到閃閃閃閃、HANNAH、CYNDI、薛恩 Sean、P!SCO、NWTN(뉴튼)等人氣卡司輪番開唱，從重節奏鼓點到爆發力十足的搖滾演出，持續釋放滿滿音樂能量，帶領現場觀眾一路嗨到倒數時刻。

今年首度新增的四四南村以「次元音航線」為主題，是專屬動漫迷的次元聚點，演出包含 Can[II]ceR、Re:TurN-Capture-、ZEAL詩謠、少女ガチャポン（少女轉蛋）等，以動漫DJ秀、歌舞與經典神曲呈現最潮二次元魅力；位於象山公園「夜光低頻率」，由聖恩主持，以 R＆B 與都會靈魂樂營造滑順律動，卡司包括KAXA、Dena、Funk.net、同理、孤寂輔導室、SONNIE桑尼等為跨年夜帶來質感流線；在景勤一號公園的「記憶漫歌島」多元舞台則融合民歌、民謠，演出包括江念庭、于台煙、大百合、方季惟、許淨淳等演繹經典旋律，在暖心歌聲中喚醒跨世代的共鳴。









象山_攝影平台(圖：台北市工務局大地工程處提供)







象山求婚平台(圖：台北市工務局大地工程處提供)





台北跨年活動除了參與人潮擁擠的市區煙火秀外，亦可以親近自然，來選擇「登山賞景、山林跨年！」，以「登高迎新」的方式，在壯闊山景與城市夜色中，迎接新年的第一道光。其中如：「臺北大縱走」（Taipei Grand Trail）及四獸山步道群，是許多登山愛好者心中的跨年秘境。尤其「臺北大縱走」第六段（中華科大步道口至捷運麟光站）與四獸群山一帶，因地勢居高臨下、視野遼闊，成為攝影迷與健行民眾欣賞臺北101煙火的絕佳地點。其中，象山更是人氣最旺的「必訪景點」，沿途包括：攝手平台、六巨石、攝影平台、求婚平台與超然亭等觀景點，都是拍攝跨年夜景與煙火的經典位置。









虎山峰(圖：台北市工務局大地工程處提供)







九五峰旁平台(圖：台北市工務局大地工程處提供)







九五峰遠眺101(圖：台北市工務局大地工程處提供)







圓山風景區森林方舟觀景平臺景色(圖：台北市工務局大地工程處提供)







碧山露營場空中廊道景色(圖：台北市工務局大地工程處提供)





沿線還可延伸至虎山、豹山、南港山或九五峰，不論是近距離直擊101煙火，或俯瞰整座城市璀璨夜色，都令人讚嘆不已。除此之外，臺北市政府工務局大地工程處也推薦兩處視野遼闊、環境清幽的絕佳觀賞地點，包括：「碧山露營場」與「圓山風景區」等。前者位於內湖山區，因地勢較高可將臺北101跨年煙火輪廓盡收眼底外，同時還能欣賞遠方城市燈海與煙火齊放，搭配營地周邊寧靜的山林與星空。而圓山風景區坐落於臺北市中心北側丘陵，多處開闊的觀景平臺，可俯瞰整個臺北盆地與基隆河夜景，在跨年煙火施放的同時，還能將河岸燈光、高樓夜色交織輝映，一次收納於視覺享受之中，感受都會與自然交融的壯麗層次。

今年的台北跨年夜，除了活動現場外，或許也可選擇用不同視角，欣賞臺北101跨年煙火！





