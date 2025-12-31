台北101跨年煙火「5段落搶先看」！ 五月天驚喜獻聲

生活中心／賴俊佑報導

台北101跨年煙火今晚登場！今年總長360秒與去年相同，並首度採用義大利「低煙煙火」，台北101稍早公布煙火主題《我們的世代 Gen. TAIWAN》，並將以5段落呈現，除了徵選採用4位年輕創作者的原創音樂，還有天團五月天的歌曲〈第一天〉助陣，與全世界一同迎接2026年。

台北101跨年煙火主題《我們的世代 Gen. TAIWAN》

台北101表示，回顧2025年，台灣在世界舞台大放異彩，在各領域發光發熱、耀眼國際，「展望2026年，我們將以更堅定的步伐並肩前行，共同開創屬於台灣的下一個黃金世代，《我們的世代 Gen. TAIWAN》象徵這個世代的創新與自信，也象徵你、我、以及每一位勇敢的台灣人，都是讓這片土地持續發光的力量」。

台北101跨年煙火音樂徵選4位年輕創作者

台北101首次與台北流行音樂中心攜手舉辦「跨年煙火音樂徵選計畫」，以「大航海時代」、「民主時代」、「科技之島」及「多元的土地」4大主題，徵集30歲以下新生代音樂創作者作品，由台北101董事長賈永婕、北流董事長黃韻玲、跨年煙火音樂計畫總製作人盧律銘，以及知名錄音師錢煒安共同評選，從234件投稿作品中，精選出最能代表臺灣年輕世代的4首作品。

最終入選的分別是詹維全〈勇者・啟程〉、賴慕恩〈未完的吶喊 Unfinished Shout〉、林樺霖〈T-Island〉和張富隆〈聲織福爾摩沙〉，4首原創音樂將隨著台北101煙火在國際舞台綻放。

台北101跨年煙火總長360秒，首度採用「低煙煙火」。(圖／台北101提供)

台北101跨年煙火5段落搶先看！

0:00-1:16

主題：大航海時代 ／ 詹維全〈勇者・啟程〉

輕快的節奏啟航，描繪勇者揚帆、迎向未知旅程的壯麗畫面。旋律充滿探索與前行的力量，搭配煙火明亮又多彩的開場效果，加上「微笑」與「愛心」造型煙火，象徵「以微笑迎接新年、用愛照亮未來」，為2026年揭開最燦爛的序幕。



1:16-2:13

主題：民主時代 ／ 賴慕恩〈未完的吶喊 Unfinished Shout〉

強烈節奏與搖滾能量貫穿全曲，取樣「國旗歌」並使用下課鐘聲旋律，喚起許多人共同的成長記憶。煙火以俐落線條及明快節奏連續綻放，簡潔卻震撼，打造出具象徵性與力量感的視覺亮點。



2:14-3:39

主題：台味節奏 ／ 五月天〈第一天〉

象徵全新開始與無限希望，明亮吉他與輕快節奏營造滿滿元氣。煙火隨著愉悅旋律奔放，穿插閃耀的點狀特效，讓現場情緒飆升至最高點，一同迎向2026年的「第一天」。



3:39-4:46

主題：科技之島 ／ 林樺霖〈T-Island〉

T-Island的T同時代表Taiwan與Technology。音樂融合電子合成器與台灣傳統音樂元素，呈現科技與文化的交會，也展現新一代創作技術的多元風貌。煙火以特殊變色效果、噴發式線條及光束，描繪一座充滿未來感的科技島嶼——台灣。



4:47-6:00

主題：多元的土地 ／ 張富隆〈聲織福爾摩沙〉

融合管弦樂、北管、原住民兒童合唱與國樂，以音樂描繪台灣多元文化的深度與魅力。澎湃旋律搭配華麗的璀璨星環煙火，最後以金色煙火收尾，象徵這片土地蓬勃的生命力，為整場跨年煙火寫下最動人的最終章。

