台北101跨年維安升級！賈永婕：已和北市府開會 不擔心人潮減少

生活中心／賴俊佑報導

北捷隨機殺人案釀4死11傷，台北101跨年煙火即將登場，信義區將湧入萬人觀看煙火，不少民眾擔心維安問題，對此，台北101董事長賈永婕表示，今(23)日有和台北市政府、相關單位召開會議「我們這邊會配合市政府指示，把工作做好，那具體有什麼樣的措施，可能就沒辦法透露」。

賈永婕：台北101跨年會配合市政府指示

賈永婕表示事件發生後，有些人會恐慌，有些人會煽動甚至製造混亂「但我認為高素質的市民就是要冷靜、正向，讓所有事情回歸到原先的節奏，我覺得這個事一定要的，要帶給大家一個安定，不是刻意的製造恐慌」，是否擔心事件後信義區跨年人數減少，賈永婕坦言「我沒有這樣的預估，我認為一定是很熱鬧，然後很開心的迎接新年」。

台北101今日搶先曝光「SPARK the NIGHT 跨年光雕展演」內容。(圖／記者賴俊佑攝影）

跨年光雕秀搶先曝光！《玩具總動員》策畫1年多

台北101今日搶先曝光「SPARK the NIGHT 跨年光雕展演」內容，最受矚目亮點為迪士尼皮克斯《玩具總動員》30週年特別企劃，12月27日至2026年1月1日每晚6點，會有不同《玩具總動員》人氣角色登場，12月31日跨年夜當晚所有人氣角色大集合，陪伴大家度過2025年最後一個夜晚。

賈永婕透露《玩具總動員》這個企劃籌備1年多，從剛開始上任就立刻找台灣迪士尼談合作，所有動畫都是迪士尼總部配合台北101細長建築重新設計，都是全球首次曝光。

此外，還有合作品牌限定光雕秀，以及台北101「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以3分鐘光影向每一位在日常生活中默默付出的英雄致敬，像是深夜仍在工作的上班族、清晨整理城市街道的辛勤清潔員、守護全民安全的警消與醫護人員等，賈永婕表示台北101跨年全球矚目，「今年的 SPARK the NIGHT，我們希望用光影說故事，不只是節慶氛圍，更是一份獻給台灣的溫柔力量。希望台北101能陪伴大家，一起迎接嶄新的2026年」。

