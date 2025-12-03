台北101跨年變長了！首度用「低煙煙火」 最佳觀賞處曝光

生活中心／賴俊佑報導

賈永婕透露今年台北101跨年煙火首度採用「低煙煙火」。(圖／記者賴俊佑攝影)

台北101今(3)日公布跨年煙火視覺，時間總長300秒與去年相同，並首度採用義大利「低煙煙火」，音樂則透過徵選採用4位年輕創作者的原創音樂，台北101董事長賈永婕表示，今年最大亮點就是把整個跨年拉長了，12月27日起每天都有不同主題的光雕展演，迎接今年跨年活動到來。

台北101克服煙霧問題 首度採用「低煙煙火」並調整發射時間

台北101董事長賈永婕表示，以往跨年煙火最怕觀眾滿心期待卻只看到一團煙，因此今年首度採用義大利「低煙煙火」，並調整煙火發射間隔時間，讓煙火呈現更加完美，賈永婕坦言雖然可以減少更多煙霧，但就算有萬全準備，還要得看老天爺賞臉，所以一定會拜拜祈求好天氣，另外考量跨年當晚東北季風較強，因此沒有採用無人機表演，且建築的東方、北方會有較完整的主題呈現，也就是象山以及市政府為最佳觀賞處。

廣告 廣告

賈永婕透露考量跨年當晚東北季風較強，建築東方、北方才會有最完整的主題呈現。(圖／台北101提供)

去年跨年煙火以及今年國慶煙火獲得巨大成功，賈永婕坦言今年跨年煙火依舊壓力很大，「今年搞這麼大明年要怎麼辦？我們關關難過關關過」，至於會不會像今年國慶煙火壓力大到淚灑台北市政府，賈永婕笑說好希望時間可以快轉，「但人生就是無法快轉，只能努力前進」。

台北101跨年煙火將以5大段落呈現：開場以華麗多彩的煙火磅礡綻放，瞬間震撼夜空；緊接著伴隨原創音樂旋律推進，煙火與音樂節奏細緻交織，勾勒出層層堆疊、張力十足的視覺篇章。

台北101首度與北流合作徵選4位年輕創作者的原創音樂，做為今年跨年煙火音樂。(圖／記者賴俊佑攝影)

跨年光雕秀好評回歸 《玩具總動員》30週年登上台北101

另外，台北101首次與台北流行音樂中心攜手舉辦「跨年煙火音樂徵選計畫」，邀請三金製作人盧律銘擔任音樂計畫總製作人，從創作選曲、培訓、錄音到後製全程參與，扶植30歲以下新生代音樂創作者，讓年輕世代的原創音樂有機會登上國際舞台。記者會現場播放煙火音樂紀錄片， 呈現三金製作人盧律銘及四位年輕創作者林樺霖、張富隆、詹維全、賴慕恩這段音樂共創旅程，見證年輕創作者如何以音符與煙火共同譜出最動人的新年樂章。

延續去年的熱烈好評，今年台北101再度推出跨年光雕秀，自12月27日起2026年1月1日的每個夜晚，台北101都將推出不同主題的精采展演，其中最受矚目的亮點就是《玩具總動員》角色首次以光雕投影形式登上摩天大樓，共十餘位人氣角色將輪番現身，每晚陪伴大家迎接新年，跨年夜當晚，台北101更將獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以光影向每一位默默付出的日常英雄致敬。

更多三立新聞網報導

小S驚喜獻聲101跨年「哭著握拳錄音」！ 向賈董喊話：我要看澎湃煙火

阿嬤「退貨關東煮」嗆茶葉蛋像白煮蛋！店員高EQ回應被讚爆 7-11回應了

饗饗、旭集撐不住！人氣Buffet明年喊漲？ 漢來、欣葉這麼說…

7-11咖啡買12送12、全家茶飲買1送1！ 珍奶也有買2送2

