台北101跨年首採「低煙煙火」 賈董攜手小S獻聲品牌影片

台北101跨年首採「低煙煙火」 ，宣傳影片揭曉。（台北101提供）

台北101公布跨年煙火細節，今年以全新主題「SPARK 101」串聯煙火、音樂、燈飾、光影藝術等篇章，打造璀璨完整的節慶氛圍，並於倒數前六天－12月27日起就進行光雕秀展演，集結迪士尼可愛的大明星角色，其中最受矚目的亮點就是《玩具總動員〉首次以光雕投影形式登上摩天大樓，10幾個角色將輪番現身，形象都是專為台北101獨家設計。

台北101董事長賈永婕，今年攜手好姐妹小S為煙火影片獻聲。（吳奕萱攝）

台北101董事長賈永婕指出，今年首度採用義大利的「低煙煙火」，就數據而言能減少更多煙霧，也會去拜拜祈求好天氣。今年煙火秒數跟去年一樣都是6分鐘，花費成本也差不多，而比起過往大家注意的煙火發數，她更希望將主軸擴大，例如年輕人的音樂能量、藝術的呈現等面向。

台北101董事長賈永婕（右4）與總經理朱麗文（右3）合作臺北流行音樂中心，扶植30歲以下的年輕創作者。（吳奕萱攝）

跨年品牌影片並驚喜邀請小S擔任旁白，並於片尾向賈永婕幽默喊話：「我是要看煙火，如果都是煙我會去立法院諮詢妳！」賈永婕感性透露，小S當初接到邀請，義無反顧答應，但最後兩人在錄音室崩潰大哭，旁白都是小S握著拳頭努力說出來的。她非常了解小S，也知道她是最適合來聊這個故事的人，因為每年小S都是跟家人一起跨年。賈永婕表示：「人生就是有高低起伏，我們會覺得這個年有點傷痛沮喪，但希望台北101告訴大家新的一年會更好。」

