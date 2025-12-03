台北101跨年6分鐘煙火曝！ 賈董：最佳賞點「北面、東面」

即將迎來新的一年，不少人搶看台北101的跨年煙火秀，信義區多數餐廳，一開放訂位就全數搶光，位在14樓可以看到完整101大樓的美式餐廳，當晚最高價格漲近7倍，兩周內就賣光；而台北101董事長賈永婕指出，這次特別選用義大利低煙煙火，提前曝光今年的煙火模擬動畫，也告知大家，一定要在北面或東面，才看得到絢爛煙火秀。

台北101今年釋出30秒煙火模擬動畫，預告跨年煙火將延續六分鐘的施放時間。藝人小S徐熙娣在影片中幽默地向賈永婕表示，她希望看到澎湃的煙火，如果只有煙的話，她會要求在立法院質詢。對此，賈永婕回應表示，今年煙火長度維持不變，特別採用義大利低煙煙火，並強調因風向因素，建議民眾在北面和東面觀賞效果最佳。今年台北101更首次將跨年慶祝活動延長，從倒數六天開始營造節慶氛圍，光雕秀也加入迪士尼玩具總動員角色增添趣味。為避免跨年夜人潮擁擠，許多民眾選擇預訂附近餐廳，一邊享用美食，一邊欣賞煙火。

美式餐廳戶外空間可以直接看整棟101，兩周內訂位已額滿。（圖／TVBS）

信義區周邊餐廳跨年訂位情況十分熱烈，尤其是位於14樓可直接欣賞完整101大樓的美式餐廳更是搶手。該餐廳平日晚餐客單價約1200至1500元，但跨年夜每人收費高達6000至8000元，漲幅接近7倍。美式餐廳店長Apple表示，11月3日開始接受預訂，11月11日就已經全數售罄，200個座位全部賣完。跨年夜將提供特製龍蝦及牛排，酒水部分包括啤酒、紅白酒、烈酒及調酒均可暢飲。

位於台北101隔壁ATT 4 Fun 10樓的燒肉店同樣受到歡迎，12月2日凌晨開放線上訂位，僅5分鐘內就被訂滿。該店最多可容納120人，用餐後還可到戶外空間欣賞煙火。同棟的高空酒吧窗邊L型包廂是煙火最佳觀賞位置，可容納20人，平日價格約2萬多元，跨年夜則漲至9萬5千元，漲幅達4倍。11月30日開放訂位，12月1日便已客滿。想在跨年夜搶占最佳煙火觀賞位置，不僅需要充足的預算，更要有迅速的行動力。

