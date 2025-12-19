台北101連13年稱霸地王 北市公告地價「這區」調漲最多

台北101大樓以公告土地現值每平方公尺211萬2000元，換算每坪約698.2萬元，連續13年站上全國地王寶座。（圖：台北101臉書）

台北市地政局今（19）日指出，2026年公告土地現值及公告地價業經地價評議委員會評定完成，評定全市平均調幅為下跌0.31%；每2年公告1次作為課徵地價稅基礎的公告地價，則較2024年上漲3.9%。台北101大樓以公告土地現值每平方公尺211萬2000元，換算每坪約698.2萬元，連續13年蟬聯全國地王寶座。各行政區公告地價評議結果，全市12個行政區均上漲，並以南港區、文山區漲幅相對較大。

地政局表示，2026年地價作業調查為2024年9月2日至今年9月1日，全市不動產買賣登記案量2萬5227件，較前一年同期3萬116件減少4889件，跌幅16.23%，主要受不動產貸款信用管制措施影響，整體交易量能降溫。

不動產交易價格部分，依地政局發布相關指數資料顯示，2024年9月至2025年8月台北市住宅價格指數下跌3.14%，2024年第3季至2025年第2季台北市商辦租金指數上漲1.32%，商辦市場表現優於住宅市場，在公共建設及產業政策持續推動下，工商活動穩健發展，支撐商辦及廠辦需求。

2026年公告土地現值調整，經地價評議委員會考量最近1年地價動態及整體經濟狀況後，評定全市平均調幅為下跌0.31%，其中住宅區段下跌0.58%，商業及工業區段上漲0.46%。全市5012個地價區段評議結果，2047個地價區段（約40.8%）上漲，1012個地價區段（約20.2%）持平，1953個地價區段（約39.0%）下跌。

各行政區評議結果，4個行政區上漲，居首的南港區，各項公共建設持續推動，帶動民間投資動能，多項大型開發案同步推展，平均調幅0.39%；居次的文山區，環境寧適且文教氣息濃厚，配合捷運環狀線南環段規劃建設，區域交通路網更趨完整，居住條件及發展潛力提升，平均調幅0.25%；第3名北投區，受惠於北投士林科技園區開發效益，區域機能漸趨成熟，有利相關產業群聚發展，推升產業投資及就業人口居住需求，平均調幅0.12%。

明年公告地價調整，經綜合考量社會經濟狀況、地方財政需要及民眾負擔能力等因素，評定全市平均調幅為3.90%。全市5012個地價區段，有4715個地價區段（約94.1%）上漲，270個地價區段（約5.4%）持平，27個地價區段（約0.5%）下跌。

地政局長王瑞雲表示，地價評議委員會認為公告地價調整除反應近2年地價動態外，也應審慎考量民眾稅賦負擔，因此公告地價評議結果小幅上漲3.90%。經稅捐稽徵處預估，2026年地價稅負擔，占總戶數57%的自用住宅戶，平均每戶約增加198元。

各行政區公告地價評議結果，全市12個行政區均上漲，並以南港區、文山區漲幅相對較大，平均調幅分別為5.28%及4.98%；大安區漲幅最小，平均調幅為3.06%。

地王由「台北101大樓」穩居寶座，身為全國最高大樓及國際知名地標，加上商辦市場需求穩健，商業活動熱絡，地價表現平穩，2026年公告土地現值以每平方公尺211萬2000元，換算每坪約698.2萬元，連續13年蟬聯地王；居次的「國泰置地廣場」則以每平方公尺202萬6000元，換算每坪約669.8萬元，連3年蟬聯地后。位於站前商圈的「新光摩天大樓」，使用強度相對較高，以每平方公尺200萬元，換算每坪約661.2萬元，位居全市第三。