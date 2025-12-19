台北101連13年稱霸地王！明年地價稅漲每戶增198元

台北市地政局公布115年公告土地現值及公告地價評定結果，作為地價稅課徵基礎的公告地價較113年上漲3.90%，預估占總戶數57%的自用住宅戶，平均每戶將增加198元稅負。至於土地增值稅課徵基礎的公告土地現值，則較114年下跌0.31%。

位於信義計畫區的台北101大樓，以每平方公尺211萬2000元、換算每坪約698.2萬元的公告土地現值，連續第13年蟬聯台北市地王寶座。（圖／中天新聞）

位於信義計畫區的台北101大樓，以每平方公尺211萬2000元、換算每坪約698.2萬元的公告土地現值，連續第13年蟬聯台北市地王寶座，同時也是全台地王。排名第二的國泰置地廣場，公告土地現值為每平方公尺202萬6000元、每坪約669.8萬元，連續3年穩居地后位置。站前商圈的新光摩天大樓因使用強度相對較高，以每平方公尺200萬元、每坪約661.2萬元位居全市第三名。

廣告 廣告

地政局長王瑞雲表示，近年不動產市場雖呈現量縮價微跌格局，但價格仍維持上漲態勢。台北市住宅價格指數自112年9月至114年8月上漲7.57%，商辦租金指數自112年第3季至114年第2季上漲3.74%，經地價評議委員會審慎考量社會經濟狀況、地方財政需要及民眾負擔能力等因素後，評定公告地價小幅上漲3.90%。

針對115年公告地價調整情況，地政局指出，全市5012個地價區段中，約94.1%、共4715個地價區段呈現上漲，270個地價區段約5.4%持平，僅27個地價區段約0.5%下跌。以各行政區來看，南港區在各項公共建設推動、生活品質提升的情況下漲幅最多，達0.39%;下跌最多的則是松山區，幅度為0.65%。

關於115年公告土地現值部分，地政局說明，經地價評議委員會審議，考量近1年地價動態及整體經濟狀況後，評定全市平均調幅為下跌0.31%。其中住宅區段下跌0.58%，商業及工業區段則上漲0.46%。稅捐稽徵處據此預估，115年地價稅負擔中，自用住宅戶平均每戶約增加198元。

延伸閱讀

台灣POPLINE攜手韓國SOON ENT、HUEXIM 打造亞洲文化行銷大平台

血壓飆170還想出國？醫示警：心血管病患「胸悶、喘」別硬撐

癌症患者能吃冬至湯圓嗎？營養師：「掌握份量、烹調」照樣過節