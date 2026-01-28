台北101還是台灣101？ 任內催生的陳水扁發聲解惑了！

美國攀岩家霍諾德成功徒手攀登台北101，不過行政院長卓榮泰在恭賀時稱「台灣101」引發爭議，台北市長蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎？」對此，任內催生台北101的前台北市長陳水扁今（28）日表示，卓榮泰、蔣萬安都沒說錯，這棟大樓的誕生不分中央地方、沒有藍綠黨派。

前總統陳水扁。（圖／陳水扁臉書）

陳水扁在臉書提到，無論是「台北101」或「台灣101」，說的都是他市長任內，台北市政府與中央政府、台北市議會共同催生的同一棟大樓。他強調「台灣的台北101」簡稱「台灣101」並沒有錯，卓榮泰也沒有說要改名。

霍諾德成功徒手攀登台北101意外引發「台灣101」、「台北101」論戰。（圖／Netflix）

陳水扁指出，台灣駐美代表處叫「台北經濟文化代表處」（TECRO），蔣萬安也不會戲稱自己是「台北國的總統」。他表示，台北市長再有三頭六臂，沒有中央政府的大力支持，沒有前交通部長蔡兆陽「跑道不改，航道改」的政策配合，哪來超高建築「台北101」。

陳水扁也提到，台北101董事長賈永婕在2024年12月23日立法院答覆立委郭國文建議改名的質詢時，事後於臉書表示，她認同101是台灣國家的重要資產，不只是台北市的101，是Taiwan全民的101。

陳水扁表示，賈永婕當時在質詢台上針對突襲的政治議題很錯愕，因此脫口而出，辭不達意表示認同名稱Taiwan 101。他引述賈永婕的說法指出，台北101、Taipei 101這個名稱是台北人、台灣所有人的共同記憶，世界知名的IP，相信沒有更名的必要，請原諒賈董上質詢台時也會腦袋打結，陪講幹話的，堅定支持台北101、榮耀台灣。陳水扁最後表示「看來我們都要跟台北101賈董事長學習不是嗎？」

