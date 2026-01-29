台北101還會再開放攀登？賈永婕一句話說明 這事「阿湯哥例外」

台北101董事長賈永婕。記者林士傑／攝影

美國徒手攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前成功挑戰徒手攀登台北101大樓，透過Netflix全球直播，讓世界看見台北、也更認識台灣。一手促成這項合作的台北101董事長賈永婕形容，這一天是她「人生中最美好的一天」。

至於未來台北101是否還會再開放攀爬挑戰？賈永婕直言：「這是專屬於頂尖極限運動員的挑戰。Alex Honnold本來就是非常偉大的攀爬者，我相信只有他能完成。」她也強調，在Alex成功挑戰後，這件事就此畫下句點，「在我任內，不會再開放攀爬挑戰這件事，加上這次在全球行銷與話題性上的效果，我認為很難被超越。」

值得一提的是，在攀爬挑戰正式登場前，賈永婕本人也親自上陣，透過圓頂旁的階梯登上101頂端進行宣傳。她透露，這是與Netflix雙方討論後的共識，「讓我上去，本身就是一個很好的宣傳方式。」她笑說，事前有向先生報備，「但誰會跟婆婆報備啊？」而先生聽到後並沒有多說什麼，「可能是很信任我吧。」

談到站上101頂端的感受，賈永婕形容，這並不是體能的問題，而是膽量的考驗，「站在最高點時，就像Alex所說的，感官會完全消失，明明風很大，卻聽不見風吹的聲音。」

她也特別澄清，這次與Netflix合作的徒手攀登挑戰，台北101「一毛錢都沒有花」，雙方也未談及任何商業合作。

至於未來台北101是否有可能開放電影拍攝？賈永婕笑說：「要看是誰來啊，如果是阿湯哥（湯姆克魯斯）可以。」

