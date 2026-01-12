台北101門市爆歧視越南移工 鬼塚虎緊急聲明：涉事員工停職調查

針對發生在台北101門市的服務糾紛，知名運動時尚品牌Onitsuka Tiger火速發出聲明。（翻攝自Onitsuka Tiger官網）

針對發生在台北101門市的服務糾紛，知名運動時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）今（12日）正式對外發布聲明，對事件造成社會大眾的關注與不安表達最誠摯的歉意。品牌方強調，公司始終秉持專業服務與一視同仁的核心價值，絕不容許任何歧視行為，目前已針對該起事件啟動內部調查程序。

整起事件起源於一名網友在社群平台爆料，指出其越南籍移工友人昨（11日）去台北101專櫃選購鞋款時，遭到店員以冷淡口吻回嗆「那很貴」，甚至在詢問尺寸時遭遇無視與敷衍對待。該貼文隨即引發社會輿論高度關注，不僅台北101董事長賈永婕親自留言承諾會介入了解，更讓台灣服務業的平權與態度問題再度成為焦點。

為了即時止血並維護品牌信譽，Onitsuka Tiger宣布已先行對涉事女店員處以停職處分，以配合後續的查核作業。品牌在聲明中明確指出，若經查證該員工的歧視行為屬實，將依公司規範與相關法令採取最嚴厲的處分措施，其中包含解僱在內，絕不寬貸。

同時，品牌也承諾將全面檢視內部的管理機制，未來會進一步加強員工教育訓練與服務規範的宣導，防止類似的情事再度發生，期盼能以實際行動挽回消費者的信任，守護台灣作為國際觀光門面的形象。

