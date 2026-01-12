台北101門市疑歧視顧客 鬼塚虎：涉事員工停職

（中央社記者曾智怡台北12日電）日系運動鞋品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎台北101門市近日遭網友爆料疑似歧視移工顧客，貼文一出引發熱議，台北101董事長賈永婕親自留言，強調服務態度重要性。

鬼塚虎稍早也發布聲明致歉，並表示已將涉事員工停職，若經查證相關行為屬實，將採取包含解僱在內的最嚴正處分措施。

一名網友於社群平台發文指出，越南移工友人前往台北101鬼塚虎專櫃試鞋時，遭店員以不禮貌語氣回應「那很貴」，並多次忽視顧客需求，貼文曝光後，引發外界質疑品牌服務態度與疑似歧視問題。

賈永婕親自在留言區回應，對該網友表達感謝，並強調她會去了解情況，「不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要！」

隨著輿論持續擴大，鬼塚虎稍早發布聲明回應，對於近期事件引發社會大眾關注與不安，致上最誠摯的歉意。品牌始終秉持專業服務精神，並堅守對所有顧客一視同仁、尊重對待的核心價值，任何有違此原則行為，皆非本品牌所樂見。

鬼塚虎針對此次事件，已即刻啟動內部調查程序，並已先行將涉事員工停職，配合相關調查作業。倘若經查證相關行為屬實，將依公司規範與相關法令，採取最嚴正的處分措施，包含解僱在內，絕不寬貸。

同時，鬼塚虎亦將全面檢視並強化內部管理機制，進一步加強員工教育訓練與服務規範宣導，以防止類似情事再次發生，確保消費者權益與品牌信譽。鬼塚虎衷心感謝消費者長期以來對品牌的支持與指教，未來亦將持續精進服務品質，以實際行動回應大眾的期待與信任。（編輯：楊凱翔）1150112