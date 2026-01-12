台北101門市遭爆歧視越南移工！鬼塚虎緊急聲明：涉事員工已停職

生活中心／朱祖儀報導

鬼塚虎台北101門市遭爆歧視越南移工。（圖，非當事門市／翻攝自Onitsuka Tiger臉書）

一名網友爆料，移工朋友最近前往台北101鬼塚虎（Onitsuka Tiger）專櫃看鞋時，店員態度冰冷，還說「那很貴」，讓原PO聽了相當傻眼。事實上，鬼塚虎是ASICS亞瑟士旗下的復古潮流品牌，一雙要價3280元至上萬元不等。而今（12）日稍早鬼塚虎也發聲明指出，已將該職員停職，已啟動內部調查。

原PO在Threads上發文表示，移工朋友最近前往鬼塚虎台北101店，向一名女店員禮貌告知想看鞋，沒想到對方竟回說「那很貴」。隨後友人詢問是否有37號尺寸時，該店員也僅冷淡丟下一句「我們沒有37號」，接著便直接轉頭不再理會。原PO得知後相當傻眼，「真的覺得不可思議，2026還有這種歧視事件真的好丟臉！」

網友紛紛表示，「打工的把自己當老闆，真的很好笑」、「台灣其實『針對歧視』是存在的，只是大家都自我感覺良好罷了」、「很多移工月入將近10萬，店員狗眼看人低吧」，也有人質疑，「鬼塚虎又不是什麼多貴的鞋子 101這個店員很糟糕」、「是能多貴？基本款12000以上嗎？」

鬼塚虎有多貴？來歷曝光

鬼塚虎（Onitsuka Tiger）是ASICS（亞瑟士）旗下的街頭潮流品牌，最具指標性的莫過於鞋側的 「虎爪線條（Tiger Stripes）」，其中最熱賣的經典鞋款為「MEXICO 66」，尤其黑黃配色因為武打巨星李小龍在電影《死亡遊戲》中穿過，加上曾在《追殺比爾》中出現過，因此相當受歡迎。

實際查看鬼塚虎官網，發現一雙鞋確實價格不菲，最便宜的SERRANO系列一雙也要價3280元，最貴的則是黑色中筒鞋NANKYOKU TIGER，一雙要價1萬7880元，但仍受到不少人喜愛，官網上已有許多尺寸售完。

鬼塚虎已啟動內部調查

今（12）日稍早鬼塚虎也發聲明表示，對於近期事件引發社會大眾關注與不安，謹此致上最誠摯的歉意，他們始終秉持專業服務精神，並堅守對所有顧客一視同仁、尊重對待的核心價值，任何有違此原則之行為，皆非他們所樂見。

針對本次事件，鬼塚虎內部已即刻啟動內部調查程序，並已先行將涉事員工停職，配合相關調查作業。倘若經查證相關行為屬實，將依公司規範與相關法令，採取最嚴正之處分措施，包含解僱在內，絕不寬貸。同時他們也將全面檢視並強化內部管理機制，進一步加強員工教育訓練與服務規範宣導，以防止類似情事再次發生，確保消費者權益與品牌信譽。

