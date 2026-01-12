台北101驚爆「櫃姐歧視女移工顧客」！賈永婕親回給承諾

社群平台Threads近日瘋傳一起消費歧視案例，有網友爆料朋友在台北101鬼塚虎專櫃遭店員冷眼相待，該名越南籍移工女性疑因外貌及語言而受到差別對待，引發網友撻伐。台北101董事長賈永婕也迅速做出回應。

101董事長賈永婕。 （圖／翻攝賈永婕臉書）

爆料網友透露，這位越南朋友原本客氣地想了解鞋款資訊，沒想到女店員卻用不耐煩的語氣說「那很貴」，接著就不再搭理。當移工詢問有無37號可試穿時，得到的答覆是冷冰冰的「我們沒有37號」，完全感受不到任何服務熱忱。原PO痛批，都什麼年代了還有這種事，讓她覺得很丟臉，更不解地說「101不是每天都是外國遊客嗎？」

廣告 廣告

消息傳開後，賈永婕立刻在該則貼文底下表示會深入了解狀況，並強調「不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」，這番話贏得逾2萬網友按讚支持；原PO也感謝賈永婕「守護台灣門面」。有趣的是，當網友開玩笑說「101員工教育訓練第一條：賈董會在Threads上海巡」時，賈永婕笑說：「是不是很認真」。

此事件也讓許多人分享自身經歷，有網友抱怨曾帶孩子到該專櫃試鞋，店員不但愛理不理，請她拿尺寸時還先跟同事聊完天才動作；也有人認為「鬼塚虎又不是什麼多貴的鞋子」，批評店員太勢利；更有網友安慰越南移工「不是妳的問題，101專櫃人員90%都是勢利眼」，甚至連拿著Dior包的貴婦都曾被冷淡對待。

延伸閱讀

影/就是他！新北「雙刀隨機攻擊」 兇嫌是「猛男界RAIN」

新北市爆隨機攻擊！金山男持刀亂砍攻擊車輛 警鳴槍制伏逮人

糗了！新北公車誤闖機車道卡住 大漢橋晚間回堵2小時