台北101鬼塚虎爆歧視爭議ㅤ賈永婕親自處理ㅤ越南移工回應了

台北市 / 王婞妤 綜合報導

台北101「Onitsuka Tiger鬼塚虎」傳出櫃姐歧視移工事件，101董事長賈永婕得知狀況後，親自前往了解事件始末，鬼塚虎昨(12)日發聲明表示已啟動內部調查，涉事員工暫停職務待查，該名移工得知此事獲得處理後，透過朋友做出回應。

得知此事受到賈永婕關注，爆料此事的原PO代替越籍移工發聲：「謝謝董事長滿滿正能量的回覆，已轉達事主移工妹妹，101的董事長有正視這個狀況，以後可以開心在101購物了」，心情似乎已經不受風波影響。

圖／台灣鬼塚虎

針對此爭議，「Onitsuka Tiger鬼塚虎」發聲明表示：「對於近期事件引發社會大眾關注與不安，謹此致上最誠摯的歉意。本品牌始終秉持專業服務精神，並堅守對所有顧客一視同仁、尊重對待的核心價值，任何有違此原則之行為，皆非本品牌所樂見。針對本次事件，敝司已即刻啟動內部調查程序，並已先行將涉事員工停職，配合相關調查作業。倘若經查證相關行為屬實，將依公司規範與相關法令，採取最嚴正之處分措施，包含解僱在內，絕不寬貸」。

