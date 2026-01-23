台北101點燈 為攀岩大神霍諾德加油：GO ALEX!

台北101今晚點燈幫霍諾德加油。（圖／東森新聞）





攀岩大神艾力克斯．霍諾德（AlexHonnold）明（23）日上午，將在沒有繩索保護的情況下挑戰徒手攀登高達508公尺的台北101，台北101今晚也點燈幫霍諾德加油。

挑戰徒手爬101

目前一共有兩人攀爬過台北101，第一次是法國蜘蛛人，第二次是一名違法的冒險家，而霍諾德則是第三人，近日他也多次到場試爬，面對這場萬眾矚目的挑戰要如何克服恐懼，他分享「克服那種恐懼的最好辦法，是慢慢累積讓自己逐漸習慣，先攀離地面幾呎學習信任裝備，接著再有系統地增加難度」。

101點燈加油

全球矚目的挑戰預計於明日上午9時開始，台北101也於今晚點燈，為攀岩大神加油「GO ALEX!」。明日將會全程直播，若是想親眼目睹到現場，須留意交通管制，周六早上7時開始到11時松智路雙向封閉，信義路五段西向部份車道封閉，替代人行動線包含信義廣場，還有101辦公棟往市府路方向。

