「台北101」還是「台灣101」？萬人網路投票結果出爐

生活中心／倪譽瑋報導

霍諾德徒手爬上101大樓，引發全台、國際話題。（圖／記者鄭孟晃攝影）

先前攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101大樓成功，意外掀起「台北101」還是「台灣101」的討論。近期YouTube上的網路投票詢問大家，101大樓應該叫台北101還是台灣101？至今已有接近6萬人參與投票，其中91％人認為應該叫「台北101」、4％人認為是「台灣101」、其他則是都可以。

霍諾德25日以徒手攀爬、登頂台北101引發全球話題，許多國際媒體紛紛關注，也意外掀起台灣內關於「台北101」稱呼的討論。霍諾德攻頂後，行政院長卓榮泰發文慶祝「成功登上台灣101頂端」，這讓台北市長蔣萬安開酸「所以我是台灣市市長嗎？」

28日《哏傳媒》YouTube頻道發起網路投票，「請問你覺得應該叫台北101還是台灣101？」截至30日已有5.9萬人參與，其中91％人認為叫「台北101」即可、4％人認為應叫「台灣101」、5％人認為「都可以」，維持原本名字的意見佔絕大多數。

對於改名話題，101董事長賈永婕也親自回應，101沒有改名必要性，很多人在網路上討論、批評，但這只是泛政治化議題，「台北101是伴隨大家成長的地標，而它就在台灣。」

