台北101「鬼塚虎」爆歧視越南移工！官方急發聲回應

台北101鬼塚虎（Onitsuka Tiger）專櫃近日爆出服務爭議，一名移工前往門市看鞋，卻遭店員冷淡回應「那很貴」，詢問尺寸時更只簡短回答「我們沒有37號」便轉頭離開，讓原PO感到相當傻眼。事件在社群平台曝光後，引發網友熱議，不少人批評店員態度傲慢，甚至質疑帶有歧視意味。





台北101「鬼塚虎」爆歧視越南移工！品牌遭炎上…官方急發聲明回應

隨著風波延燒，鬼塚虎發出聲明，對事件引起的社會關注與不安表達歉意，表示涉事員工已立即停職。（圖／翻攝自Onitsuka Tiger臉書）

隨著歧視風波持續延燒，鬼塚虎今（12）日也發出聲明，對事件引起的社會關注與不安表達歉意，並強調品牌秉持對所有顧客一視同仁、尊重對待的核心價值。涉事員工已立即停職，內部調查也已啟動，若查證屬實，公司將依規定採取最嚴正處分，包括解僱在內。品牌也表示將全面檢視並強化內部管理機制，加強員工教育訓練與服務規範，避免類似事件再度發生，以維護消費者權益及品牌形象。





有網友在社群講述事件經過，掀起網友熱烈討論，101董事長賈永婕也現身回覆。（圖／翻攝自 Threads @emilyliu0920）

回顧整起事件，有網友在Threads上發文表示，自己的移工朋友到台北101鬼塚虎專櫃看鞋，很有禮貌的跟女店員說想看鞋，沒想到店員竟冷冷回應「那很貴」，並一直無視她的需求。當他再問是否有37號鞋時，店員也只是簡短回覆「我們沒有37號」。他聽完這些敘述後相當傻眼，直說「我真的覺得不可思議，2026還有這種歧視事件，真的好丟臉」。對此，101董事長賈永婕也現身留言區，回覆「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」。





