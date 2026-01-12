台北101「鬼塚虎」爆歧視！品牌道歉 賈永婕：會更嚴格要求服務品質

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

台北101的「鬼塚虎」專櫃爆歧視移工，引起101董事長賈永婕關注，品牌方則發聲明道歉，表示已啟動內部調查，並將涉事員工停職，配合調查作業。對此，賈永婕二度發聲談及此事，也親赴櫃位，表示是自己的愛牌，喊話大家繼續支持，也一起來監督他們。

賈永婕發文表示，自己是一個精打細算的人，再好看的衣服，只要超出預算就不會考慮，所以她逛街時常會假裝若無其事，其實在偷看標價，有時候就默默放回去，有時候直接詢問價錢，若太貴也會老實說「買了這件我可能要吃土了」；如果真的很喜歡，但是價格偏高，她也需要時間好好冷靜一下。也因為這樣，她看過很多服務人員的臉色，但同時也交到很多專櫃的好朋友。

賈永婕透露，曾經有次在百貨公司遇到一位服務超好、又很會推銷的銷售員，自己一不小心買太多，事後想想不甘心，乾脆把對方挖角到她的婚紗店上班，自曝這招用過很多次，屢試不爽，直呼「超賺的，好的業務是寶藏」。此次爭議對她來說是一個很重要的提醒，「對101、對品牌、對每一位Sales，都是。服務業最基本的，就是一視同仁。耐心、笑容、親切語氣、熱忱、同理心，缺一不可。」

賈永婕說，謝謝網友願意告知這件事，讓他們可以誠實面對、認真檢討，未來也會更嚴格要求服務品質，歡迎大家常來101逛街，不一定要買東西，來走走、來玩玩都好，有任何問題都可以寫到商場的客服信箱，團隊一定會認真處理。

賈永婕也表示，「鬼塚虎」是她的愛牌，大讚好穿又潮，請大家繼續支持，也一起來監督他們，自己剛剛去巡櫃又忍不住買瘋，最後也向爆爭議的店員喊話，「那位Sales妹妹我不認識你，但我想你一定還很年輕。希望你能調整腳步、重新出發，未來業績高、獎金高」。

