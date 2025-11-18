台北101「點燈告白」開放申請 特邀李多慧加入應援
台北市 / 林彥廷 綜合報導
台北101去年首次推出「台北101聖誕傳情 點燈告白」活動，獲得好評。今年聖誕節，台北101將再次化身告白神隊友！這次特別邀請人氣啦啦隊女神「李多慧」加入應援，為你的告白大聲加油，一起用最耀眼的方式，大聲說愛。
台北101表示，點燈告白活動將於 12/24、12/25 登場，點燈日期與時段由台北101安排，恕無法指定，限時申請於即日起到11/30，限於活動網頁完成線上申請，不接受郵寄、電話或信件等其他方式。申請內容須經台北101審核通過後，申請人應於指定期限內完成付款，訂單始生效力。如申請人數超過限量名額，將自符合資格的申請者中抽籤選出。
台北101指出，點燈服務：傳情告白點燈打字一組（中/英文組合7個字元內），一晚露出12次，總共240秒（採輪播方式，排程由台北101安排），活動費用每組$50,000元（含稅），台北101將捐出收入20%支持公益。點燈位置：台北101大樓59 & 60樓LED點燈打字螢幕。
台北101表示，申請結果將於2025年12月2日（二）起陸續以Email通知。若申請者提供錯誤Email，以致通知無法送達，視為放棄資格，名額由其他申請者遞補。申請通過者，將提供付款網頁連結。申請者需於2025年12月4日（四）中午12:00前完成付款；逾期視為放棄資格，名額由其他申請者遞補。
